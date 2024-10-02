Fenerbahçe’nin Twente kadrosu belli oldu! 3 eksik... UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Hollanda temsilcisi Twente'ye konuk olacak olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu. Kafilede kırmızı kart cezasından dolayı oynayamayacak olan Nijeryalı futbolcu Bright Osayi-Samuel ile sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü ve İrfan Can Eğribayat yer almadı.

İhlas Haber Ajansı Giriş: 02.10.2024 - 14:31 Güncelleme: 02.10.2024 - 14:31 facebook

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