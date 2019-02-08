Gurbetçi Necdet Sancak, 40 yıllık otomobil sevdasıyla Almanya’da fenomen oldu. Anadol VE Murat 124 marka araçlarıyla Stuttgart sokaklarında ilgi odağı olan gurbetçi,, otomobil macerasını Habertürk’e anlattı.



Habertürk muhabiri Hüseyin Şentürk’ün özel haberine göre Necdet Sancak, henüz birkaç aylık bebekken ailesiyle birlikte Almanya’da yaşamaya başladı. Çocukken Türkiye’ye izne geldiklerinde gördüğü Anadol ve Murat 124 marka otomobiller onun için “Vatana kavuşma anı” demekti. Bu nedenle daha çocukken büyüdüğünde bu otomobilleri satın alıp Almanya’ya götürmeyi aklına koydu.









Şimdi Almanya’da bir otomobil fabrikasında ustabaşı olan 48 yaşındaki Sancak, çocukluk hayalini gerçekleştirdi. İlk olarak iki yıl önce 1974 model Murat 124’ü Türkiye’den bin 500 Euro’ya satın alıp Almanya’ya götüren Sancak, geçen yıl da bu kez yakınlarının yaşadığı Düzce’den Anadol’unu satın aldı. Stuttgart sokaklarında araçlarıyla büyük ilgi çeken Sancak, Almanya’da bir anda fenomen oldu. Gazeteler, otomobil dergileri Sancak ile röportaj yaptı. Araçlarıyla festivallere katıldı, düğün organizasyonlarında yer aldı. Sosyal medyada da büyük ilgi gördü.





Otomobil tutkusunu Habertürk’e anlatan Sancak, “Çocukken Türkiye’ye izne gelirdik. Kapıkule'den içeri girdiğimizde karşıma böyle Murat 124'ler, Anadol'lar çıktığında o zaman Türkiye'ye vardığımızı hissediyordum, heyecanlanıyordum. O zamandan büyüdüğümde bu iki otomobili almayı kafama koymuştum. Bir hayalimi gerçekleştirdim” dedi.Murat 124 marka aracının plakası TÜ RK olan Sancak, bu özel plakayı nasıl aldığını da şöyle anlattı:“Stuttgart'ta oturuyorum, Stuttgart'ta yaşıyorum. Benim plakamın S harfi olması lazım ama ben Türk olsun diye Tübingen şehrinde bir daire kiraladım sırf bu plakayı alabilmek için”.Anadol markasının ise Almanya’da bilinmediğini belirten Sancak, başından geçen ilginç olayı şöyle anlattı:“Fark etmeden hız sınırını aşmışım. Polis durdurdu, ceza kesecekti, bilgisayardan arabanın markasını aradı. Anadol markayı her yerde aradı bulamadı bir türlü. Hatta Berlin’i bile aradı. Sonunda cezayı kesemedi. Sinirlendi. ‘Bu seferlik sizi bırakıyorum ama bir dahaki sefer yakalarsam belgesiz ceza keserim’ dedi”.Yeşilçam filmlerinden afişler bulunan iki aracıyla Stuttgart sokaklarını turlayan Sancak, yakında Türkiye’den aldığı Renault 12 orijinal polis aracını Almanya’ya götüreceğini söyledi. Sancak bu aracının plakasını da ALO 155 yapmayı planlıyor. Eski araçlarını satmayı düşünmediğini belirten Sancak, “Onlar çocuklarıma miras kalacak” ifadelerini kullandı.