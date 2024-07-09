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        Fenomenler soruşturması: Neslim ve Kıvanç Güngen çiftine gözaltı

        Güzellik merkezi sahibi Neslim Güngen ile eşi Kıvanç Güngen, fenomenlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Çift, ifadeleri alınmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 09:23 Güncelleme: 09.07.2024 - 09:27
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        Fenomen çift gözaltına alındı
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        Fenomenlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bir çift daha gözaltına alındı.

        İstanbul'daki operasyonda güzellik merkezi sahibi Neslim Güngen ile eşi Kıvanç Güngen, gözaltına alındı. Çift, ifadeleri alınmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

        NESLİM GÜNGEN KİMDİR?

        Neslim Güngen, 1986 yılında doğdu. Babası Gümüşhaneli, annesi Çankırılı olan Neslim Güngen, 13 yaşında ilk defa kuaför ve güzellik sektörüne atıldı. 19 yaşında iken ilk anneliğini yaşayan Güngen, 22 yaşında 5 yıllık yurt dışı eğitimlerine katıldı. 2007 yılından itibaren sosyal medya platformlarındaki makyaj ve güzellik videoları ile tanınan Güngen saha sonrası güzellik merkezleri açtı.

        Ayrıntılar geliyor...

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        #istanbul
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