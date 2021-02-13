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Ferda Anıl Yarkın kaç yaşında? Ferda Anıl Yarkın kimdir?

Ünlü sanatçı Ferda Anıl Yarkın uzun bir sürenin ardından İbo Show'a katılarak sevenlerinin karşısına çıktı. 1990'lı yıllara romantik şarkıları ile damgasını vuran Ferda Anıl Yarkın'ın en ünlü şarkılarının arasında Üzülme, Sonuna Kadar, Ayrılmayalım yer alıyor. Ferda Anıl Yarkın kaç yaşında? Ferda Anıl Yarkın kimdir? İşte detaylar...

Ferda Anıl Yarkın kaç yaşında? Ferda Anıl Yarkın kimdir?

Ferda Anıl Yarkın, müzikle iç içe bir ailede doğmuştur. Aşkın Yetmez Tarih (9 Aralık 1993 ),Sonuna Kadar (19 Nisan 1996 ),Unuttum Sanma Tarih ( 17 Haziran 1999 ),Ayrılmayalım isimli 4 albümü vardır. İşte Ferda Anıl Yarkın hakkında merak edilen tüm detaylar...

FERDA ANIL YARKIN KİMDİR?

Ferda Anıl Yarkın (d. 1970) Türk Pop müzik sanatçısıdır.

21 Ağustos 1970 yılında İstanbul'da doğmuştur. (2009 yılında TV'deki yarışma programında Çanakkale Korosunu yönetmesinden dolayı Çanakkale'li olduğu sanılmıştır.) Güngör Yarkın ve Bestekar olan Deniz Astsubayı Kamuran Yarkın'ın oğludur. Yarkın Ritm Grubu üyeleri Ferruh ve Fahrettin Yarkın ağabeyleridir. Yeğenleri Nağme Yarkın ve Baturay Yarkın da tanınmış müzisyenlerdir.

Ferda Anıl Yarkın, İTÜ Türk müziği Devlet Konservatuvarı Keman Bölümü mezunudur. Pop müziğin canlandığı 90’lı yıllarda Üzülme, Sonuna Kadar gibi duygusal parçaları ve sürekli siyah giydiği kıyafetleri ile tanınmıştır. Unuttum Sanma albümü 1999 depremi dönemine denk geldiği için yeterli ilgiyi göremedi ve 7 sene müziğe ara vermek zorunda kaldı.

Albüm yapmasa da müzikten kopmayan Yarkın, bu sürede Cengiz Kurtoğlu, İbrahim Tatlıses, Kibariye, Müslüm Gürses gibi sanatçıların albüm çalışmalarına eserleri ile katkı sağladı.

Yarkın, 2006'da Ayrılmayalım albümü ile yeniden müzik piyasasında kendini gösterdi. 2007 yılında Şarkı Söylemek Lazım adlı yarışma programında Helin Avşar'ın koçluğunu yaptı.

2009 yılında ise Korolar Çarpışıyor adlı program'da Çanakkale Korosunu yönetti. Metin Özülkü, Eda Özülkü ve Yeşim Salkım ile birlikte "Çılgınlar Kulübü" adlı müzik grubunu oluşturdu. Birlikte sahne alan ve konserler veren 4'lü, 2019 yazında "Aramadın Aylardır" isimli şarkıyı birlikte seslendirerek ilk kliplerini çektiler. Ferda Anıl Yarkın halen stüdyoda sanatçılar için eserler üretmekte, çeşitli mekanlarda sahne almaya ve konserler vermeye de devam etmektedir.

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