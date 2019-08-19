Fenerbahçe, sezonun ilk haftasında ligin yeni ekibi Gazişehir Gaziantep'i 5-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin 5. golü Ferdi Kadıoğlu'ndan geldi. Sarı-lacivertlilerin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, Süper Lig'de forma şansı bulduğu ilk maçta golünü attı.
Geçen sezon başı Fenerbahçe'ye transfer olan ve sadece bir kez Ziraat Türkiye Kupası'nda forma şansı bulan genç oyuncu, Süper Lig'deki kariyerine golle başladı.
Maçın 77. dakikasında Victor Moses'ın yerine oyuna giren Ferdi, 88. dakikada takımının 5. golünü kaydetti.
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