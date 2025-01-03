Çoklu organ yetmezliği başlangıcı ve akciğer ödemi teşhisleri ile hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Ünlü şarkıcının vefatı, sevenlerini yasa boğdu.

Ferdi Tayfur'un geçtiğimiz yıllarda verdiği bir röportajda kullandığı ifadeler yeniden akıllara geldi.

'O ŞARKILARI ÇOCUKLARIM YAPMADI, BEN YAPTIM'

Ferdi Tayfur; "Hayattayken de öldüğüm zaman da benim şarkılarımı herkes ödeme yapmadan dinleyebilsinler diye söyleyeceğim. Çünkü o şarkıları benim çocuklarım ya da mirasçılarım yapmadı. Ben yaptım o şarkıları ve halk duysun diye, insanlar faydalansın diye yaptım" demişti.