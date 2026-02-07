Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Ferdi Tayfur'un oğlu Timur Turanbayburt evlendi

        Ferdi Tayfur'un oğlu Timur Turanbayburt evlendi

        2 Ocak 2025'te vefat eden Ferdi Tayfur'un oğlu Timur Turanbayburt, evlendiğini duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2026 - 09:33 Güncelleme: 07.02.2026 - 09:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ferdi Tayfur'un oğlu evlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ferdi Tayfur'un en büyük çocuğu Timur Turanbayburt, nikâh masasına oturdu. Eşinin ismini açıklamayan Turanbayburt, nikâh sonrası paylaştığı fotoğrafa; "Hoş geldin meleğim" notunu düştü.

        Ferdi Tayfur, 17 yaşındayken Timur Turanbayburt adını verdiği oğlu dünyaya gelmişti. Tayfur, 2020'de oğlu Timur'un böbreğiyle hayata tutunmuştu.

        REKLAM

        5 ÇOCUĞU VAR

        Sanatçının, Tuğba Dınız, Funda Doğrul, Tuğçe Tayfur adında üç kızı ve Ferdi Taha Turanbayburt adında da bir oğlu dünyaya gelmişti.

        2 OCAK 2025'TE ARAMIZDAN AYRILDI

        Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025 tarihinde karaciğer ve böbrek yetmezliği tedavisi için kaldırıldığı hastanede vefat etmişti. Tayfur, 4 Ocak 2025'te Yeniköy Mezarlığı'na defnedilmişti.

        Ferdi Tayfur'un ailesi
        Ferdi Tayfur'un ailesi Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO

        Kayseri'de trafikte yol verme kavgası kamerada: 3 gözaltı

        Kayseri'de trafikte yol verme nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi gözaltına alındı. Cep telefonu kamerasına yansıyan kavgada şüphelilerden birinin 'Çıkar silahı sık lan şuna' dediği duyuldu.

        #Timur Turanbayburt
        #ferdi tayfur
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bir annenin feryadı: Benim kızımı öldürdüler!
        Bir annenin feryadı: Benim kızımı öldürdüler!
        Emekli polis eşi ile emlakçıyı peş peşe öldürdü!
        Emekli polis eşi ile emlakçıyı peş peşe öldürdü!
        15 kent için "sarı" alarm verildi! 7 bölgede yağış var!
        15 kent için "sarı" alarm verildi! 7 bölgede yağış var!
        Liseli gencin çenesi ile omuriliğinde kırık var! 4 öğrenci tutuklandı!
        Liseli gencin çenesi ile omuriliğinde kırık var! 4 öğrenci tutuklandı!
        Futbol heyecanı vücutta nasıl izler bırakıyor?
        Futbol heyecanı vücutta nasıl izler bırakıyor?
        İran'la ticaret yapan ülkelere yüzde 25 vergi
        İran'la ticaret yapan ülkelere yüzde 25 vergi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Erzurum'da kaza: 4 kişi hayatını kaybetti
        Erzurum'da kaza: 4 kişi hayatını kaybetti
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Uzun yaşamın sırrı 'Mavi Bölge'de yaşayanlarda!
        Uzun yaşamın sırrı 'Mavi Bölge'de yaşayanlarda!
        Acı tesadüf! İki gün arayla meydana geldi
        Acı tesadüf! İki gün arayla meydana geldi
        16 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Kan donduran iddia!
        16 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Kan donduran iddia!
        Togg’dan 'asılsız' görsel açıklaması
        Togg’dan 'asılsız' görsel açıklaması
        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu güncelledi: 3 isim eklendi!
        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu güncelledi: 3 isim eklendi!
        Dilek İmamoğlu'nun kardeşi tutuklandı
        Dilek İmamoğlu'nun kardeşi tutuklandı
        Erzincan'da 5'lik depremin ardından Prof. Dr. Görür'den kritik açıklama!
        Erzincan'da 5'lik depremin ardından Prof. Dr. Görür'den kritik açıklama!
        Beşiktaş, Devis Vasquez transferini açıkladı!
        Beşiktaş, Devis Vasquez transferini açıkladı!
        Bebek'teki spor salonuna narkotik operasyonu
        Bebek'teki spor salonuna narkotik operasyonu
        Galatasaray, UEFA listesini açıkladı!
        Galatasaray, UEFA listesini açıkladı!
        Otomobil sele kapıldı: 2 ölü
        Otomobil sele kapıldı: 2 ölü