Ferdi Tayfur'un oğlu Timur Turanbayburt evlendi
2 Ocak 2025'te vefat eden Ferdi Tayfur'un oğlu Timur Turanbayburt, evlendiğini duyurdu
Ferdi Tayfur'un en büyük çocuğu Timur Turanbayburt, nikâh masasına oturdu. Eşinin ismini açıklamayan Turanbayburt, nikâh sonrası paylaştığı fotoğrafa; "Hoş geldin meleğim" notunu düştü.
Ferdi Tayfur, 17 yaşındayken Timur Turanbayburt adını verdiği oğlu dünyaya gelmişti. Tayfur, 2020'de oğlu Timur'un böbreğiyle hayata tutunmuştu.
5 ÇOCUĞU VAR
Sanatçının, Tuğba Dınız, Funda Doğrul, Tuğçe Tayfur adında üç kızı ve Ferdi Taha Turanbayburt adında da bir oğlu dünyaya gelmişti.
2 OCAK 2025'TE ARAMIZDAN AYRILDI
Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025 tarihinde karaciğer ve böbrek yetmezliği tedavisi için kaldırıldığı hastanede vefat etmişti. Tayfur, 4 Ocak 2025'te Yeniköy Mezarlığı'na defnedilmişti.