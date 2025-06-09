Ferdi Zeyrek'in vefat sonrası ünlü isimler, taziye mesajları yayımladı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Kurban Bayramı’nın ilk günü (6 Haziran) evindeki havuzunun makine dairesinde, elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. 48 yaşındaki Zeyrek, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Acı haberi, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu duyurdu.

Ferdi Zeyrek’in vefatı, hem siyaset dünyasında hem de kamuoyunda üzüntü yarattı. Acı haberin ardından birçok ünlü isim de duygularını sosyal medya hesapları üzerinden paylaşarak taziye mesajları yayımladı.

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Erol Evgin: Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in kaybından duyduğum üzüntü çok büyük. Merhum Ferdi Zeyrek’e Allah’tan rahmet, ailesine ve milletimize sabır ve başsağlığı dilerim. Mekânın cennet olsun, Ferdi Başkan!

Melek Baykal: Sevgili başkanımız, çok üzgünüz. Asla unutulmayacaksın, hep güzel hatırlanacaksın. Mekânın cennet olsun, tüm sevenlerine sabırlar diliyorum.

Mahsun Kırmızıgül: Manisa Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Geçtiğimiz yıl Çeşme’de verdiğim konserlerden ikisine gelmiş, kuliste sohbet etmiştik. Ailesine, tüm yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun!