Kurban Bayramının ilk gününde evinde elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 48 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Zeyrek'in vefat haberini Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu duyurdu. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Bakan Memişoğlu, şu ifadelere yer verdi:

Yaşadığı kaza sonucu kaldırıldığı hastanede bir süredir tedavi gören Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir.

Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

BAŞHEKİM TOPÇU'DAN AÇIKLAMA

Hastane başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu şöyle konuştu: "Tüm müdahalelere rağmen değerli başkanımızı kaybetmiş bulunmaktayız. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum"

KIZI NEHİR ZEYREK: BABAMIN KANINI YERDE BIRAKMAYIN

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek, sosyal medya hesabı Instagram'dan yayınladığı mesajında "Babamın kanını yerde bırakmayın" ifadesini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BÜYÜK ÜZÜNTÜ DUYDUM Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yayımladığı mesajında şu değerlendirmede bulundu: Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek’in elim bir kaza sonucu vefat etmesinden büyük üzüntü duydum. Merhum Zeyrek’e Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, çalışma arkadaşlarına, Manisalı vatandaşlarımıza ve tüm CHP teşkilatına başsağlığı diliyorum. ÖZEL: KALBİMİN YARISINI KAYBETTİM Zeyrek'in vefatından büyük üzüntü duyduğunu belirten CHP Genel Başkanı Özgür Özel 'kalbimin yarısını kaybettim' dediği mesajında şöyle dedi: Nasıl yazılır böyle bir acı bilmiyorum. Nasıl anlatılır bir kardeşin gidişi? En yakınımızı, en iyimizi, en çalışkanımızı yitirdik. Birlikte hayal kurduğum ve sonra o hayalleri birlikte gerçekleştirebildiğim bir dostu, aklımın ve kalbimin yarısını kaybettim. İçimde nasıl söneceğini bilmediğim bir ateş var. Yüreğim yanıyor. Hepimizin başı sağ olsun. KURTULMUŞ: AİLESİ VE YAKINLARINA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yayımladığı mesajında "Geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.

BAHÇELİ: ÜZÜLEREK ÖĞRENDİM MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı: Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek beyefendinin evinde geçirmiş olduğu talihsiz kaza sonucu hastanede tedavi altında verdiği yaşam mücadelesini kaybettiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayım. Ailesine, sevenlerine ve Cumhuriyet Halk Partisi camiasına baş sağlığı dileklerimi iletiyor, sabırlar diliyorum. Merhum Belediye Başkanı’nın mekanı cennet ruhu şad olsun. DERVİŞOĞLU: RUHU ŞAD, MEKÂNI CENNET OLSUN İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu mesajında şu değerlendirmede bulundu: Geçirdiği kaza neticesinde üç gündür yoğun bakımda tedavi gören Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sevgili kardeşimiz Ferdi Başkan'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır, başta Sayın Özgür Özel olmak üzere tüm Cumhuriyet Halk Partisi camiasına ve Manisa halkına başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekânı Cennet olsun. DEM PARTİ: AİLESİNE, SEVENLERİNE VE CHP CAMİASINA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUZ

DEM PARTİ Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada şöyle dendi: Elim bir kaza sonucu bir süredir yoğun bakımda olan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in hayatını yitirmesi bizleri derinden üzmüştür. Zeyrek’e Allahtan rahmet, ailesine, sevenlerine ve CHP camiasına başsağlığı diliyoruz. YERLİKAYA: AİLESİNE VE YAKINLARINA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yayımladığı mesajında şöyle dedi: Hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek’e Allah’tan rahmet; ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. TUNÇ: MEKANI CENNET OLSUN Adalet Bakanı Yılmaz Tunç mesajında şu ifadeleri kullandı: Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in geçirdiği kaza sonucunda tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği haberini teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Mekânı cennet olsun. YUMAKLI: AİLESİ, YAKINLARI VE SEVENERİNE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı mesajında şöyle dedi: Hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek'e Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun. GÖKTAŞ: EŞİNE, EVLATLARINA VE YAKINLARINA SABIR DİLİYORUM Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş mesajında şu ifadeleri kullandı: Elim bir kaza sonucu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e Allah’tan rahmet; eşine, evlatlarına ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum.

ÇELİK'TEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı. Çelik mesajında şöyle dedi: REKLAM Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i kaybettik. Allah’tan rahmet diliyoruz. Başta kıymetli ailesi olmak üzere, sevenlerine, CHP camiasına, siyaset hayatımıza ve tüm vatandaşlarımıza başsağlığı diliyoruz. KURUM: ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yayımladığı mesajında "Vefat haberini üzüntüyle aldığımız Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine, yol arkadaşlarına sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı. YAVAŞ: ÇOK ÜZGÜNÜM Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Ferdi Başkan’ı kaybetmenin tarifsiz acısını yaşıyorum. Manisa’ya kattıkları, Cumhuriyet’e olan bağlılığı ve dürüstlüğüyle; bu ülkenin onurlu evlatlarından biriydi. Acımız büyük… Başta ailesine ve Manisa halkına sabır diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Çok üzgünüm… BÖKE: FERDİ BAŞKANIM, SENİ HİÇ UNUTMAYACAĞIZ CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Çok üzgünüm, çok. Hepimizin kıymetlisi bir yol arkadaşımızı, değdiği hayatları dönüştüren bir belediye başkanını, gözlerinin içi gülen ve hepimizi hep iyi hissettiren bir siyasetçiyi, Ferdi Zeyrek’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine, partimize, Manisalılara ve tüm yurttaşlarımıza sabır diliyorum. Ferdi başkanım, seni hiç unutmayacağız." ifadesini kullandı.