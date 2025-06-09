CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gözyaşlarına hakim olamadı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybettiği hastanenin önünde açıklamalarda bulundu.

Özgür Özel'in konuşmasından öne çıkan başlıklar:

Başkanımızın annesine henüz söylenemedi. Kalp krizi riski var. O yüzden mikrofon kullanmamız gerekiyor. Çok zor günler geçirdik hep beraber. Maalesef benim dünyada tanıdığım en iyi insan, en iyimiz,en çalışkanımız,en dürüstümüz Manisa'nın partili partisiz bağrına bastığı, onu tanıyan herkesin birkaç dakika içinde kendisini çok yakın hissettiği bambaşka bir insanı kaybettik. Aklımın, kalbimin yarısını kaybettim. Birlikte hayal kurduğum, hayallerimizi birlikte gerçekleştirdiğimiz çocukluk, gençlik arkadaşımızı. Manisa'nın yetiştirdiği en müstesna kişiliklerden, siyasetçilerden birini kaybetti. Manisa o kadar çok şeyler kaybetti ki. Ferdi'nin bambaşka hayalleri vardı, Manisa'ya çok şeyler yapacaktı. Hiç hak etmediği bir sonla karşılaştı. Hepimiz çok doluyuz, üzgünüz. Eşi ve kızı eve geçtiler. İkizlerini yarına alıştıracaklar.

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"YARIN 11'DE BÜYÜKŞEHİRDE TÖREN YAPACAĞIZ"

Annesine en uygun şekilde, en müsait şekilde doktorlar söyleyecekler. Annesinin büyük ihtimalle anjiyo olması gerekiyor. Burası bir hastane ve diğer hastaların yakınlarının yerine kendinizi koyun. Biz bu hastanenin girişini boşaltmak durumdayız. Emin olun Ferdi yukarıda odada olsaydı bana şunu diyecekti 'Abi bu insanların evine gitmesi lazım, sen söylersen giderler' diyecekti. Ailenin ve benim ricam hastaneyi boşaltmanız. Yarın 11.00'de büyükşehirde tören yapacağız. Hatuniye'de öğle namazı bitecek. Ferdi başkanımızı Cumhuriyet meydanında saf tutarak cenaze namazını kılacağız. Ardından hep birlikte yürüyerek, onun da benim de çok sevdiğim dedelerimizin, onun babasının aynı safta yattığı, Manisa Tarzanı'nın olduğu yerde defnedeceğiz.

"ALLAH RAHMET EYLESİN, BAŞIMIZ SAĞ OLSUN"

Her birinizi Cumhuriyet meydanındaki eski nikah salonunda taziyeleri kabul edeceğiz. Sizler geldikçe 3 gün boyunca orada olacağız hepimiz. Hepinizden razıyım, hiç yalnız bırakmadınız. Doktorlarımızdan üniversitemizden razıyız. Elden gelen herşeyi yaptılar. Bizler Ferdi başkanından razıyız. Hayatımızın en büyük mutluluklarını yaşattı, hep yanımızda oldu. Hiç ayrılmadı. Hepinizi çok seviyordu, hepimiz onu çok seviyorduk. Başımız sağolsun. Allah hepinizden razı olsun. Allah Ferdi başkanımızdan razı olsun. Allah rahmet eylesin. Başımız sağolsun. Yarın helalleşeceğiz. Ama yarın olmadan ben bu akşamdan helalleşeyim diyorsanız, hakkınızı helal edin, hakkınızı helal edin, hakkınızı helal edin. Allah sizlerden razı olsun. Evlerinize gidin yakınlarınıza sıkı sıkı sarılın.