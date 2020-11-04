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Ferencvaros Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi?

Ferencvaros Juventus maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Gecenin 2. seansında ekranlara gelecek maçlardan biri olan zorlu mücadelede İtalyan devi Juventus, deplasmanda köklü Macar ekibi Ferencvaros'a konuk oluyor. Peki Ferencvaros Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ferencvaros Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi?

Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecan bu akşam devam ediyor. Devler liginde gecenin en dikkat çeken maçlarından biri olan Ferencvaros Juventus maçı saat 23:00'de başlayacak...

FERENCVAROS JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi G Grubu 3. maçına sahne olacak Ferencvaros Juventus maçı bu akşam 23.00'de başlayacak ve beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak.

İLK 11'LER

Ferencvaros : Dibusz; Lovrencsics, Blazic, Botka, Dvali; Sigér, Kharatin, Somália; Zubkov, Isael, Nguen

Juventus : Szczesny - Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo - Chiesa, Arthur, Rabiot, Aaron Ramsey - Àlvaro Morata, Cristiano.

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