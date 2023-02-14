Ferhat Göçer'den Zilan Tigris'e veda

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki iki deprem, 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Türkiye'yi yasa boğan depremde Ermeni müzisyen Zilan Tigris ile oyuncu eşi Çağdaş Çankaya da vefat etti.