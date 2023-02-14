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Ferhat Göçer'den Zilan Tigris'e veda

Ferhat Göçer, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremde hayatını kaybeden yakın arkadaşı Zilan Tigris'e veda etti. Duygusal bir mesaj yayınlayan ünlü şarkıcı, "Duyduğumda nefesim kesildi" dedi

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  • Ferhat Göçer'den Zilan Tigris'e veda: Duyduğumda nefesim kesildi - Magazin haberleri

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki iki deprem, 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Türkiye'yi yasa boğan depremde Ermeni müzisyen Zilan Tigris ile oyuncu eşi Çağdaş Çankaya da vefat etti.
  • Ferhat Göçer'den Zilan Tigris'e veda: Duyduğumda nefesim kesildi - Magazin haberleri

    Ünlü şarkıcı Ferhat Göçer de yakın dostu Zilan Tigris'i kaybetmenin acısını yaşadı. Göçer, sosyal medya hesabından yayınladığı gönderiyle Tigris'e veda etti.
  • Ferhat Göçer'den Zilan Tigris'e veda: Duyduğumda nefesim kesildi - Magazin haberleri

    "DUYDUĞUMDA NEFESİM KESİLDİ"

    Zilan Tigris'in eski bir fotoğrafını paylaşan Ferhat Göçer, "Ah Zilan… Sesini ilk duyduğumda büyülenmiştim… Dostum… Arkadaşım… Meslektaşım… Eşiyle beraber cansız bedenlerini göçük altından çıkarmışlar. Duyduğumda nefesim kesildi, yüreğim yandı" mesajını yayınladı.
  • Ferhat Göçer'den Zilan Tigris'e veda: Duyduğumda nefesim kesildi - Magazin haberleri

    "ÇOK ÜZGÜNÜZ"

    Oyuncular Sendikası, resmi Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Meslektaşımız Çağdaş Çankaya ile müzisyen eşi Zilan Tigris, hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Hepimizin başı sağ olsun. Tüm sevenlerine sabır diliyoruz" ifadesine yer vermişti.
  • Ferhat Göçer'den Zilan Tigris'e veda: Duyduğumda nefesim kesildi - Magazin haberleri

    Yapımcı Mehmet Bozdağ da Çağdaş Çankaya ile Zilan Tigris için bir taziye mesajı yayımlamıştı.

    Fotoğraflar: HT Magazin, AA Instagram, Twitter

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