Ferhat Göçer, jandarmayla birlikte marş söyledi
Ferhat Göçer, konser yolunda karşılaştığı jandarma çevirmesini eğlenceli bir anıya dönüştürdü. Jandarma ekipleriyle birlikte marş söyleyerek keyifli anlara imza atan Göçer, o anları sosyal medya hesabından; "Çevirmede Jandarma'ya yakalandık. Çevirmeden yırtma taktiği…" notuyla paylaştı
Giriş: 29.05.2025 - 23:22 Güncelleme: 29.05.2025 - 23:32
Ferhat Göçer, konser yolunda jandarma çevirmesine takıldı. Ancak ortaya çıkan görüntüler, sıradan bir trafik kontrolünden çok daha fazlasını yansıtıyordu. Göçer, jandarma ekipleriyle birlikte marş söyleyerek keyifli anlara imza attı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan şarkıcı, paylaşımına; "Çevirmede Jandarma'ya yakalandık. Çevirmeden yırtma taktiği…" notun ekledi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ