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        Haberler Magazin Ferhat Göçer, jandarmayla birlikte marş söyledi - Magazin haberleri

        Ferhat Göçer, jandarmayla birlikte marş söyledi

        Ferhat Göçer, konser yolunda karşılaştığı jandarma çevirmesini eğlenceli bir anıya dönüştürdü. Jandarma ekipleriyle birlikte marş söyleyerek keyifli anlara imza atan Göçer, o anları sosyal medya hesabından; "Çevirmede Jandarma'ya yakalandık. Çevirmeden yırtma taktiği…" notuyla paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.05.2025 - 23:22 Güncelleme: 29.05.2025 - 23:32
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        Jandarmayla birlikte marş söyledi
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        Ferhat Göçer, konser yolunda jandarma çevirmesine takıldı. Ancak ortaya çıkan görüntüler, sıradan bir trafik kontrolünden çok daha fazlasını yansıtıyordu. Göçer, jandarma ekipleriyle birlikte marş söyleyerek keyifli anlara imza attı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan şarkıcı, paylaşımına; "Çevirmede Jandarma'ya yakalandık. Çevirmeden yırtma taktiği…" notun ekledi.

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        #ferhat göçer
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