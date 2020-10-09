Çalışmalar bu yıl başlamıştı... Van'da keşfedildi

Ferhat Güzel 1973 Şanlıurfa doğumludur. Esprili kişiliği ile bilinen ünlü türkücü Ferhat Güzel kimdir? Ferhat Güzel albümleri neler? Ferhat Güzel, şarkıları ve renkli siması ile bilinmekte. Ferhat Güzel kimdir? Ferhat Güzel albümleri neler?

FERHAT GÜZEL KİMDİR?

Ferhat Güzel, Şanlıurfa'nın Suruç kentinde dünyaya geldi. 1973 yılında doğan ünlü türkücü Hüküm Giymişim, Dermanım Ol şarkılarıyla tanındı. İbo Show programının vazgeçilmez isimlerinden olan Ferhat Güzel, konuk olarak katıldığı sinema filmleriyle de biliniyor.

FERHAT GÜZEL ALBÜMLERİ NELER?

Bir Hüzünlü Çiftetelli, Hasret Türküsü, Laf Aramızda/ Derdin Ne Senin