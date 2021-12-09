Sektörün gözü ilk 5'te 0:00 / 0:00

Sinema sektörünün gözü bugünlerde 'Altın Küre Ödülleri'nde ilk 5 filmin açıklanmasında...

Bunun nedeni, 88 film arasında ilk 25'e seçilen 'Okul Tıraşı'nın Altın Küre Ödülleri'nde bir sonraki aşamada ilk 5'e kalıp kalamayacağı.

Çünkü Ferit Karahan'ın yönettiği film, ilk 5'e kalıp 'İngilizce Olmayan Film' dalında ödüle aday olursa Türk sinemasının Oscar adaylığı seçimi sorgulanacak.

Bilindiği üzere, Sanatsal Etkinlikler Komisyonu, Türk sinemasının Oscar adayı filminin Semih Kaplanoğlu'nun 'Bağlılık Hasan' olmasına karar vermişti.

'Okul Tıraşı'nın 'Altın Küre Ödülleri'nde ilk 5'e kalıp kalmadığı 13 Aralık'ta belli olacak.

Sinema sektörünün Oscar adaylığı konusundaki beklentisi ise Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'En İyi Film', 'En İyi Senaryo' ve 'En İyi Kurgu' dallarında olmak üzere Türkiye'de yurt dışında bir çok ödül kazanan 'Okul Tıraşı'ydı.

Oscar'ın habercisi olan 'Altın Küre Ödülleri'nde ilk 25'e kalması, 'Okul Tıraşı'nın 'Türk sinemasının Oscar adayı olması gerektiği yönündeki düşüncelerin artmasına neden oldu. İlk 5'te yer alması halinde bu yöndeki düşünceler daha da artacak.

Ferit Karahan

'Okul Tıraşı'nın yönetmeni Ferit Karahan'ı arayarak 'Altın Küre Ödülleri'nde ilk 25'i yorumlamasını istedim. Karahan, Altın Küre Ödülleri'nde ilk 25'te yer almasından dolayı mutlu ama diğer yandan filminin Oscar adayı seçilmemesinden dolayı da bir hayli üzgün. Çünkü kendisi de filminin adaylık konusunda oldukça umutlu ve bu yönde büyük bir beklenti içindeydi. 19 Ekim'de Habertürk'e verdiği röportajda da 'Okul Tıraşı'nın Oscar adayı olması halinde yapacağı çalışmalardan söz etmişti. O çalışmalardan biri de 3 aylığına ABD'ye yerleşerek filminin ilk 5'e girmesi için tanıtım faaliyetlerinde bulunmaktı.

Ferit Karahan, bugünkü konuşmamızda ise şunları söyledi; "Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın vereceği fonun üzerine de eklemede bulunarak tanıtım faaliyetleri adına ne gerekiyorsa yapacaktım. Bunun için bir bütçe ayırmıştım ama filmim Oscar'a aday seçilmedi. Bir sonraki filmime bakacağız. Elbette 'Altın Küre Ödülleri'nde ilk 25'e kalmak başarıdır. Gururlandım, mutlu oldum ama mutlak başarı ilk 5'e kalmaktır. Filmi 'Altın Küre Ödülleri'ne sadece gönderdim. Başka bir çalışma yapmadım. Çünkü Oscar adayı olmadığı için ABD'de hiçbir tanıtım da yapmadım. Buna rağmen jürinin filmi festivallerden ve oralarda aldığı ödüllerden dolayı izleyip değerlendirmeye alması elbette çok önemli. Beğenmiş olacaklar ki ilk 25'e almışlar. Dilerim ilk 5'e kalarak daha da başarılı olur."

'Okul Tıraşı'nın Konusu... Yatılı bir okulda okuyan öğrenciler, okulda uygulanan baskı ve disiplinin altında ezilecek duruma gelmişlerdir. Bir gün öğrencilerden birinin rahatsızlanmasına kayıtsız kalamayan arkadaşı 'Yusuf', onu doktora götürmeye karar verir. Ancak önünde bir dizi engelle karşılaşır. 'Yusuf', arkadaşını doktora götürmek için, okul bürokrasisini, idarenin takındığı vurdumduymaz tavrı, yaşadıkları yerin zor coğrafi koşulları ve daha birçok sorunla mücadele etmek zorunda kalır.