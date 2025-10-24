Habertürk
        Ferit Kaya,'Uykucu'nun Afro'suyla beyazperdede

        Ferit Kaya,'Uykucu'nun Afro'suyla beyazperdede

        Ferit Kaya, 'Uykucu'da Afro karakteriyle hem mizahi hem de duygusal performansıyla izleyiciyi ekrana kilitleyecek

        Giriş: 24.10.2025 - 08:37 Güncelleme: 24.10.2025 - 08:37
        Ferit Kaya,'Uykucu'nun Afro'suyla beyazperdede
        Başarılı oyuncu Ferit Kaya, yılın en çok merak edilen sinema filmlerinden 'Uykucu'da canlandırdığı 'Afro' karakteriyle seyirci karşısına çıkıyor.

        Başrollerini Çağatay Ulusoy ve Elçin Sangu'nun paylaştığı, 29 Ekim'de vizyona girecek 'Uykucu', güçlü oyuncu kadrosuyla da öne çıkıyor.

        Filmdeki en renkli karakterlerden biri olan Afro, kendine özgü tavırları, enerjisi ve içgörüsüyle hikâyeye farklı bir ritim kazandırıyor.

        Ferit Kaya, özgün oyunculuk stiliyle Afro karakterine hem mizahi hem de duygusal bir derinlik veriyor. Filmde Afro, Ferman (Çağatay Ulusoy) ve Saye'nin (Elçin Sangu) hikâyesinde dengeyi sağlayan karakter olarak öne çıkıyor.

        Yapımcılığını Polat Yağcı’nın üstlendiği, Poll Films imzalı yapımın yönetmen koltuğunda Can Ulkay oturuyor. Senaryosu Kubilay Tat tarafından kaleme alınan filmde, Barış Falay, Tamer Levent, Musa Uzunlar, Cengiz Bozkurt ve Hüseyin Avni Danyal gibi usta oyuncular da yer alıyor.

        #ferit kaya
