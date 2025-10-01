Edis, dün akşam Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde sevenleriyle buluştu. Şarkıcı, konser için transparan bir üst ve üzerinde kalpli çizgili bir kot pantolon giymeyi tercih etti.

Edis'in sahnede giydiği kıyafet meslektaşı Ferman Toprak'ı kızdırdı.

Edis'in kıyafetini eleştiren Ferman Toprak, "Sesin var, şarkıların güzel, neden bu haller? Neden Avrupa'nın yaptığı güzel işleri yapmıyoruz da bizim kültürümüze ters olan her şeyi yapıyorsunuz? Evlatlarımıza, gençlerimize kötü örnek oluyorsunuz. Yeter artık" ifadelerini kullandı.