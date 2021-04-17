Feryal Öney'den bahar konseri İş Sanat'ta

Türk halk müziğinin sevilen sesi Feryal Öney İş Sanat’a konuk oluyor. “Arzu Kızım”, “İp Attım” ve “Bozatlı Hızır” gibi hareketli türkülerin yer aldığı bir repertuvarla sevenleriyle buluşacak Öney’e konserde Ayhan Akkaya (elektro kontrbas),Turgay Özkurt (klarnet-saksafon),Mehmed Mert Baycan (perküsyon),Kutay Özcan (bağlama) ve Cansun Küçüktürk (elektrik gitar) eşlik edecek.

17 Nisan Cumartesi saat 20.30’da ilk gösterimi yapılacak konser sezon boyunca İş Sanat’ın YouTube kanalında ve internet sitesinde erişime açık olacak.

Bahar konserleri kapsamında 21 Nisan’da geleneksel müzik kültürümüzün ezgilerini modern enstrümanlar ile buluşturan Anadolu Nefesli Beşlisi seyircisi ile buluşacak. 30 Nisan’da ise Jülide Özçelik Dünya Caz Günü’ne özel bir konser verecek.

Tüm konser ve etkinlikler ilk gösterim tarihlerinden itibaren İş Sanat’ın YouTube kanalından ve internet sitesinden sezon sonuna kadar ücretsiz izlenebilecek.