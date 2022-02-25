Kendi hayatından kesitler 0:00 / 0:00

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Ferzan Özpetek'in yeni filmi 'Şans Tanrıçası'nda başrolleri Stefano Accorsi, Jasmine Trinca, Edoardo Leo ve Serra Yılmaz paylaştı.

Ferzan Özpetek, mutluluk, hüzün, sevgi ve dostluk üzerine anlatılan çok güçlü bir aile olma hikâyesine sahip 'Şans Tanrıçası'nı kendi yaşamından kesitleri sinemaya uyarladı.

R&C Production ve Warner Bros Entertainment Italia ortaklığında çekimleri gerçekleştirilen filmin senaryosu Ferzan Özpetek, Gianni Romoli ve Silvia Ranfagni'ye ait. Türkiye gösterim hakları BKM'ye ait olan filmin konusu şöyle; 'Anna Maria', hastalığı sebebiyle bazı kontroller için birkaç gün hastaneye yatmak zorunda kalır. Bu süreçte iki çocuğunu yakın arkadaşları 'Alessandro' ve 'Artura’ya bırakır. Fakat hastaneden gelen haberler hem çocukların hem de 'Alessadro' ve 'Artura’nın hayatını geri dönüşsüz bir değişime sürükleyecektir.