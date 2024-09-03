Feshane'de "Kuzeydoğu Hindistan Festivali"

Hindistan Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen, "19. Kuzeydoğu Hindistan Festivali", 6 Eylül'de Artİstanbul Feshane'de başlayacak.

Hilton İstanbul Boshporus'ta basın mensuplarına açıklamada bulunan Hindistan İstanbul Başkonsolosu Mijito Vinito, Hindistan'ın kuzeydoğu bölgesinde Himalaya dağlarının eteklerinde 8 eyalet olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"HİNDİSTAN BUNDAN ÇOK DAHA FAZLASI"

"Bunlar küçük eyaletler ama nüfusları 45 milyon civarında. Hindistan'ın bu bölgesi çok renkli, canlı ve biyoçeşitliliği çok fazla. Türkiye'de Hindistan denilince akıllara altın üçgen geliyor. Fakat Hindistan bundan çok daha fazlası. Bu etkinliğimizde Hindistan'ı ayağınıza getirip bu büyüklüğü size göstermek istiyoruz. Böylece ilişkilerimiz de daha yakın hale gelecektir" dedi.

REKLAM "HİNDİSTAN'DAKİ KUMAŞLARI SERGİLEYECEKLER" Vinito, tekstil sektörünün Hindistan ve Türkiye arasındaki önemli pazarlardan biri olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: "Festivale Hindistan'ın kuzeydoğu bölgesinden 8 tasarımcı katılacak ve Hindistan'daki kumaşları burada sergileyecek. Davetlilerin bir kısmı tekstil sektörüyle ilgilenen kuruluşlar. Böylelikle Hindistan'daki tekstil sektörüne dair bir fikir sahibi olabilecekler. Bu durum ileride iki taraf için de iş birliği olanağı yaratabilecek." "İKİ ÜLKE ARASINDA BİRÇOK BENZERLİK VAR" Festival sorumlusu ve küratör Vikram Rai Medhi de festivalin uzun yıllardır devam ettiğine işaret ederek, "Bu yıl bu etkinliği İstanbul'da gerçekleştireceğimiz için çok mutluyuz. İki ülke arasında birçok benzerlik var. Özellikle tekstil alanında bu benzerlikleri görebiliyoruz. İkonik bir yapı olan Feshane'de gerçekleşecek etkinliğimizde, tekstilin yanı sıra dans, müzik ve yetenek gösterileri de olacak. Aynı zamanda Kuzeydoğu Hindistan'dan, Türkiye'den ve farklı ülkelerden toplam 36 mankenimiz de festivalde yer alacak" diye konuştu.