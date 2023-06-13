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Haberler Gündem Eğitim Edebiyat Fesleğenin Diğer Adı Nedir?
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Fesleğenin diğer adı nedir?

Kimi zaman boş vakitlerimizi bulmaca çözerek değerlendiririz. Bulmaca insan zihni üzerinde olumlu etkiler sağlamaktadır. En önemlisi unutkanlığı azaltır, stresinizi makul seviyeye düşürür. Bu sebeple boş vakitlerimizi doldurabileceğimiz verimli aktivitedir. Fesleğenin diğer adı nedir? Fesleğen ve diğer ismi nedir? İşte, detaylar.

Fesleğenin Diğer Adı Nedir?
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Kimi zaman bulmacalarda bazı kelimeleri çözümlemekte zorluk yaşarız. Bunun için internet ya da ansiklopedilere başvururuz. Yeni kelimeler öğrenmek kelime haznemizi geliştirecektir. Bu anlamda bulmaca çözmek oldukça faydalıdır. Bulmacalar da ön plana çıkan sorulardan birisi de “fesleğenin diğer adı nedir?” sorusudur. Fesleğenin ne olduğunun tam açılımına ve diğer ismine haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.

Fesleğenin Diğer Adı Nedir?

Ballıbabagiller familyasının önde gelen bitkilerinden biri olan fesleğen, genelde ılıman iklimlerde yetişir. Ülkemizde ise Akdeniz ve Ege Bölgesi’nde yetişmektedir. Kökeni Güney Asya olan fesleğenin boyları 20 ila 60 cm arasında değişmektedir. Yıllık bir bitkidir ve yapraklarının rengi açık yeşilde koyu yeşile doğru farklılık gösterir. İnsan vücudu için saymakla bitmeyen faydaları bulunur. Hazımsızlığı giderir, kas spazmlarına iyi gelir ve baş ağrısını dindirir. Ayrıca idrar sökücü özelliğiyle ödem atmada da yardımcı olur. Mis kokusuyla kendisini diğer bitkilerden kolaylıkla ayırt edebiliriz. Fesleğenin diğer ismi ise reyhandır.

Fesleğenin Diğer İsmi

Eş anlamlı kelimeler bulmacaların vazgeçilmezidir. Öyle ki bulmacaların büyük çoğunluğunu anlamdaş kelime soruları oluşturur. Eğer bir kelimenin eş anlamlısını bilmiyorsak bunu internet aracığıyla öğrenebiliriz. İnternet üzerinden eş anlamlı kelimeler açısından geniş bir arşiv vardır. Fesleğen isminin diğer adı da çokça sorulan bulmaca sorularından biridir. Kare, çengel ya da resimli bulmacalarda sık sık bu soruya rastlayabiliriz. 6 harfli bir boşluktan oluşan fesleğen kelimesinin eş anlamlısı reyhandır.

Fesleğen Nedir?

Tek yıllık bir bitki olan fesleğen genellikle ılıman kuşaklarda yeşeren bir bitkidir. Elimizle temas ettiğimiz takdirde fesleğen kokusunun güzelliğiyle karşı karşıya kalırız. Tohumları çiğ olarak ya da yemeklerde ısıtılarak tüketilebilir. Çiçekleri yaz sezonunun sonunda açar. Saksıda yetiştirilemeye çok uygundur. Bunun için Mart ayında fesleğenlerin tohumunun ekimine başlanabilir. Bakımı da oldukça pratiktir. Haftada bir kez sulamak yeterlidir. Aynı şekilde fesleğen bitkisinin güneş alan bir yerde bulunduğundan emin olmalısınız çünkü bu bitki sıcaklığı ve güneş ışığını sever.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram

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