Fethiye açıklarında sürüklenen teknedeki 9 kişi kurtarıldı
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında sürüklenen yelkenli teknedeki 9 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı
Giriş: 16 Mayıs 2026 - 18:24 Güncelleme:
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Fethiye açıklarında içerisinde 9 kişi bulunan yelkenli teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.Ekiplerin çalışmasıyla kurtarılan kişiler ve tekne, ilçedeki balıkçı barınağına götürüldü.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ