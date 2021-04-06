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Fethiye'de uçuruma itildiği ileri sürülen hamile kadının eşinin yargılanmasına devam edildi

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Kelebekler Vadisi'nde fotoğraf çekildiği sırada kayalılardan aşağıya itildiği ileri sürülen hamile kadının, tutuklanan eşinin yargılanmasına devam edildi.

Fethiye'de uçuruma itildiği ileri sürülen hamile kadının eşinin yargılanmasına devam edildi
AA

Fethiye Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Semra Aysal'ın kardeşleri ile tarafların avukatları katıldı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktığı belirtilen sanık Hakan Aysal ise duruşmaya katılmadı.

Söz verilen Semra Aysal'ın kardeşi müşteki Selvi Yolçu, olayın ardından sanığın ve ailesinin evlerine taziye için geldiğini, sanığın kardeşinin kendilerine "Hiç mi Hakan'a nasıl oldu diye sormadınız? Hiç mi şüphelenmediniz? Biz bile ailesi olarak şüpheleniyoruz." dediğini iddia etti.

Müşteki Nazim Yolçu da olayın ardından taziyeye gelen sanığın ağabeyinin kendilerine "Ne kadar kan parası isteyeceksiniz?" diye sorduğunu ileri sürdü.

Semra Aysal ile sanık eşinin kayalıklardan inme anını kaydeden tanık Recep Şahin ise tatil için geldikleri bölgede manzarayı izlemek için durduklarını dile getirdi.

Olay anında telefonun 9 yaşındaki kızında olduğunu anlatan Şahin, "Çok kayalık ve dik bir alandı. Bir çiftin oraya doğru inmesi ilginç geldi. Kadının ayağında da terlik vardı. Hatta aramızda şakalaştık. Bir tartışma zorlama görmedik. Hareketlerinde bir tuhaflık yoktu, el ele tutuşuyorlardı." dedi.

Mahkeme başkanının tanığa "Dönüşte ne gördünüz?" sorusuna "Saat 19.30 gibi dönüşümüzde ekipleri gördük ve durduk. Çifti ilk olarak saat 13.40 gibi görmüştük. Aradaki zaman farkı nedeniyle düşen kişinin ilk gördüğümüz kişi olduğunu tahmin edemedik. Sanığı da orada bir aracın yanına otururken gördük. Çok sakin bir tavrı vardı. Ertesi gün haberlerde görünce çektiğimiz kişiler olduğunu anlayınca videoyu ulusal basına gönderdim." yanıtını verdi.

Tanık Sait Ertürk de sanığın kayalıklardan kendilerine doğru el sallayarak koştuğunu, eşinin kayalıklardan düştüğünü söylediğini bildirdi.

Sanık avukatı Mehmet Buğra Çiçek, sigorta poliçesindeki yazı ile müvekkilinin yazısının dosyada yer aldığını, yazıların birbirinden farklı olduğunun gözle görülebildiğini söyledi. Aysal'ın eşini kayalıklardan ittiğine dair bir bulgu olmadığını ifade eden Çiçek, müvekkilinin beraatı ve tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek dosyadaki eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Ağabey Yolçu, duruşmanın ardından adliye önünde gazetecilere, sabır ve sükunetle adaletin tecelli etmesini beklediklerini söyledi.

Semra Aysal, Kelebekler Vadisi'nde 19 Haziran 2018'de fotoğraf çektirirken kayalıklardan düşerek karnındaki 7 aylık bebeğiyle hayatını kaybetmişti. Ölümün şüpheli bulunması üzerine başlatılan soruşturmada, olaydan kısa bir süre önce eşine 400 bin lira değerinde ferdi kaza sigortası yaptırdığı tespit edilen Hakan Aysal gözaltına alınmış, eşini iterek ölümüne neden olduğu iddiasıyla da 21 Kasım 2020'de tutuklanmıştı.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede ise "tasarlayarak öldürme" suçunu işlediği ileri sürülen Hakan Aysal hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti. Sanık Aysal, Fethiye Ağır Ceza Mahkemesinde 11 Şubat'ta görülen davanın ilk duruşmasında suçlamaları reddetmişti.

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