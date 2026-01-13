Fethiyespor-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçında Galatasaray, Fethiyespor ile karşılaşıyor. TFF 2. Lig temsilcisi Fethiyespor karşısında hata yapmak istemeyen, sarı kırmızılılar Türkiye Kupası'nda yoluna 2'de 2 ile devam etmek istiyor. Galatasaray tarafından yapılan açıklamaya göre Uğurcan Çakır, Gabriel Sara, Leroy Sane, Lucas Torreira ve İlkay Gündoğan kafilede yer almadı. Peki, Fethiyespor-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...
Fethiyespor-Galatasaray maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Son olarak Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Süper Kupa finalinde Fenerbahçe'ye 2-0 yenilen sarı-kırmızılılar, Fethiyespor karşısında alınacak galibiyet ile Türkiye Kupası'nda iddiasını sürdürmek istiyor. Peki, Fethiyespor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Fethiyespor-Galatasaray maçı hangi kanalda? İşte detaylar...
FETHİYESPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta Fethiyespor-Galatasaray maçı 13 Ocak Salı bu akşam saat 20.30'da oynanacak.
FETHİYESPOR-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Fethiye İlçe Stadı'nda oynanacak Türkiye Kupası maçı, A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
5 İSİM KADROYA DAHİL EDİLMEDİ
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Uğurcan Çakır, Gabriel Sara, Leroy Sane, Lucas Torreira ve İlkay Gündoğan kafilede yer almadı.
Galatasaray'ın kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Davinson Sanchez, Roland Sallai, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Oğulcan Yançel, Arda Yılmaz, Ada Yüzgeç, Dağhan Kahraman, Eyüp Karasu, Furkan Koçak, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Mario Lemina
MUHTEMEL 11'LER
Fethiyespor: Arda, Raşit, Şahan, Oğuz, Ali Mert, Uğur, Cihan, Serdarcan, Muhammet, Ramazan, Kerem.
Galatasaray: Günay, Sallai, Arda Ünyay, Abdülkerim, Kazımcan, Kaan, Lemina, Yusuf, Gökdeniz, Ahmed, Barış Alper.