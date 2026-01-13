Fethiyespor-Galatasaray maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Son olarak Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Süper Kupa finalinde Fenerbahçe'ye 2-0 yenilen sarı-kırmızılılar, Fethiyespor karşısında alınacak galibiyet ile Türkiye Kupası'nda iddiasını sürdürmek istiyor. Peki, Fethiyespor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Fethiyespor-Galatasaray maçı hangi kanalda? İşte detaylar...