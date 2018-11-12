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FETÖ'den DHKP/C'ye destek
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FETÖ'cüler duruşmaya giden DHKP/C'lileri alkışladı!

MİT, Genelkurmay Başkanlığı Karargahı, Ankara Emniyet Müdürlüğü, TÜRKSAT ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi binalarını vuran helikopter pilotlarının da aralarında bulunduğu davanın sanıklarının, cezaevinde slogan atan terör örgütü DHKP/C'lileri alkışlayarak eylemlerine destek verdiği ortaya çıktı

12.11.2018 - 11:47 | Güncelleme: AA

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında kritik kamu kurumlarına ateş eden helikopter pilotlarının da arasında bulunduğu cuntacıların, cezaevinde slogan atan silahlı terör örgütü DHKP-C'lileri ayakta alkışlayarak eylemlerine destek verdiği tespit edildi. FETÖ'nün diğer terör örgütleriyle birlikteliğini ortaya koyan bu gelişme, Ankara'daki Sincan Ceza İnfaz Kurumu'nun güvenliğinden sorumlu jandarma güçlerinin hazırladığı tutanağa geçti.

DHKP/C'LİLER SLOGAN ATTI

AA'da yer alan habere göre DHKP/C üyeliğinden yargılanan tutuklu sanıklar Belgin Aydın, Semiha Eyilik, Damla Türkyılmaz ve Buket Yılmaz, 26 Ekim'de Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada hazır edilmeleri için cezaevinden alındı. Sanıklar, Sincan Ceza İnfaz Kurumu kampüsündeki duruşma salonuna götürüldükleri sırada örgütsel slogan attı.

"BRAVO, BRAVO" DİYE TEMPO TUTTULAR

Bu esnada öğle arasında, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yargılanmalarına devam edilen Kara Havacılık Komutanlığı darbe girişimi davasının sanıkları da slogan atan DHKP/C'lileri ayakta alkışlayarak eylemlerine destek verdi. Bununla da yetinmeyen aralarında eski albayların da olduğu darbeci askerler, "Bravo, bravo" diye tempo tutarak, DHKP/C'li sanıkların eylemine ortak oldu.

FETÖ'CÜLERE DİSİPLİN SORUŞTURMASI

Olaya müdahale eden cezaevinin güvenliğinden sorumlu jandarma personeli, gerekli idari işlemin yapılması için bu durumu tutanak altına alarak Sincan Ceza İnfaz Kurumları yönetimine bildirdi. Cezaevi yönetimi de DHKP-C'lileri ayakta alkışlayan FETÖ'cüler hakkında disiplin soruşturması başlattı.

MİT'İ VURAN HELİKOPTER PİLOTLARI DA VAR

Kara Havacılık Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 151 kişinin yargılandığı davanın sanıkları arasında MİT, Genelkurmay Başkanlığı Karargahı, Ankara Emniyet Müdürlüğü, TÜRKSAT ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi binalarını vuran helikopter pilotları da bulunuyor. Darbe girişimi esnasında çok sayıda sivilin şehit olmasına neden olan pilotların, 15 Temmuz akşamı silah, mühimmat ve personel taşıyarak cunta faaliyetlerine destek verdikleri iddianamede yer aldı. Davanın 23 Mayıs'taki duruşmasında esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, 86 sanık için birer kez, 36 sanık için de 4 ila 29'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

 

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