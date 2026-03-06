Canlı
        Haberler Gündem Güncel FETÖ'den tutuklanan eski başsavcı vekili Şadan Sakınan'ın ifadesi ortaya çıktı | Son dakika haberleri

        FETÖ'den tutuklanan eski başsavcı vekili Sakınan'ın ifadesi ortaya çıktı

        FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında 10 yıldır gri kategoride aranırken evindeki gizli bölmede yakalanıp, tutuklanan eski Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Şadan Sakınan'ın ifadesi ortaya çıktı. Sakınan, "Benim sempati düzeyinde yalnızca görüşmelerim olmuştur, örgüt üyesi gibi herhangi bir eylemim olmamıştır" dedi

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 14:26
        Şadan Sakınan'ın ifadesi ortaya çıktı
        FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, hakkında Ankara Ağır Ceza Mahkemelerince ‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak’ ve iki ayrı ‘Görevi kötüye kullanma’ suçlarından yakalama emri bulunan eski Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Şadan Sakınan, 2 Mart’ta yakalandı.

        DHA'nın haberine göre Ankara’daki evinde dolabın arkasındaki gizli bölmede gözaltına alınan Sakınan, dün emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Sakınan'ın hakimlikte verdiği ifadesi ortaya çıktı. Sakınan ifadesinde, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirterek, "Benim sempati düzeyinde yalnızca görüşmelerim olmuştur, örgüt üyesi gibi herhangi bir eylemim olmamıştır. 15 Temmuz öncesi dahi diyaloglarımız bu şekildedir. Sadece mesleki ilişki çerçevesinde meslektaşlarımla diyaloglarım olmuştur. Bu dosyayla alakalı evde yakalandım. Bu dosyada 15 Temmuz sonrası kaçak olmamdan dolayı ayrıca örgüt üyeliği söz konusudur. Ben evimdeydim, resmi ikametgahımdaydım, dışarı çıkmadım. Bunun da gerekçeleri vardı; çünkü 15 Temmuz öncesi yaşadığım hadiselerden dolayı o dönemden sonra yaşadığım endişe ve korku sebebiyle ikametimden dışarı çıkmadım. Bu süreç içerisinde yargısal ve sivil olarak hiçbir örgüt mensubuyla, durumum ile ilgili kimseyle görüşmedim. Öyle bir niyetim olsa çoğu insan gibi yurt dışına kaçardım. İrtibat kursaydım giderdim. Ülkemi sevdiğim için gitmeye tenezzül etmedim. Suçsuzum" dedi.

