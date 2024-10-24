FETÖ elebaşına Pensilvanya'da cenaze töreni

20 Ekim akşamı firari olarak yaşadığı ABD'de ölen FETÖ elebaşı Fetullah Gülen için Pensilvanya'da bir stadyumda cenaze töreni düzenlendi.

Örgüt içindeki tartışmalar nedeniyle cenaze, ölümün üzerinden dört gün geçtikten sonra yapılabildi.

Güvenlik kaynaklarının aktardığı bilgilere göre örgüt içindeki kavgalar yüzünden cenazeye kimin katılıp katılmayacağı, nerede gömüleceği, ne zaman defnedileceği konuları gecikmelere neden oldu.

Örgütün üst düzey isimlerinin bazıları güvenlik ve gizlilik endişesi nedeni ile bu kadar büyük bir defin işlemine karşı çıkmıştı. Ancak bir grup da defin işlemini gösteri haline getirmek istemişti.