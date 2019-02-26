- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Balıkesir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlar kapsamında daha önce tutuklanıp tahliye edilenler ile firari durumdaki bazı örgüt üyelerinin yeniden yapılanmaya çalıştığı iddiasıyla 4 ilde 78 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sonrası tasfiye ve tutuklamaların ardından Balıkesir'de faaliyetlerine devam etmeye çalışan örgütün "aktif" yapılanmasına yönelik daha önce gerçekleştirilen iki operasyonda, örgütün sözde il yapılanması (il sorumlusu, il bayan sorumlusu, mütevelli grupları),erkek ve bayan eğitim danışmanlığı yapılanması ile birim yapılanması deşifre edilerek, gözaltına alınan 131 şüpheliden 77'si tutuklandı.
Söz konusu operasyonların ardından geçmiş tarihlerde tutuklanıp daha sonra tahliye olmuş veya halen firari durumdaki örgüt üyelerinin Balıkesir'de tekrar bir yapılanmaya girerek FETÖ adına faaliyet yürütmeye çalıştıkları tespitinde bulunuldu.
TUTUKLULARIN AİLELERİNE MADDİ DESTEK SAĞLAMIŞLAR
Balıkesir Cumhuriyet Savcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında planlı bir operasyon başlatılarak fiziki ve teknik takip çalışmaları yapıldı.
Bu çalışmalar sonucu, FETÖ'nün Balıkesir'de sözde yeni bir il sorumlusu, Bandırma ve Edremit bölgeleri için de sözde birer sorumlu görevlendirdiği, bu kişilerin zaman zaman bir araya gelerek toplantılar yaptıkları, örgüt mensuplarını motive edici çalışmalar içinde oldukları ve almaları gereken tedbirlerle ilgili telkinlerde bulundukları, FETÖ tutuklularının ailelerine maddi destek sağladıkları tespit edildi.
BULŞMALARI DAĞITTIKLARI GSM HATLARIYLA ORGANİZE ETMİŞLER
Ayrıca, zanlıların kendi adlarına kayıtlı GSM hatları haricinde yabancı uyruklu bazı kişiler adına kayıtlı ikinci bir hat kullandıkları, bu hatların toplu bir şekilde bir örgüt mensubu tarafından getirilerek diğer sorumlu örgüt mensuplarına dağıtıldığı, söz konusu hatları sadece örgütsel buluşmalara gittiklerinde kullandıkları, firari örgüt üyelerine saklanmaları için yer temin ettikleri de belirlendi.
Yapılan tespitlerle örgüt adına halen faaliyet yürüttükleri, ayrıca firari durumda olup örgüt evlerinde saklandıkları belirlenen, aralarında sözde güncel il sorumlusu, ilçe sorumluları, sohbet grubu üyeleri, örgüt üyelerine maddi destek sağlayan esnaf, firari durumdaki örgüte müzahir dershaneler genel müdürü, görevinden ihraç edilmiş binbaşı ve komiserlerin de bulunduğu 78 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Zanlıların yakalanması için Balıkesir, İzmir, Ankara ve Çanakkale'de 85 adreste eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.