FETÖ'nün 'VIP dinleme' davasında karar

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) adına siyasetçi, sanatçı, gazeteci ve iş adamı birçok kişiyi usulsüz dinledikleri iddiasıyla 210 sanık hakkında açılan davada karar açıklandı. Mahkeme, 131 sanığa 3 yıl 6 ay ile 45 yıl arasında değişen miktarlarda hapis cezası verilmesine karar verildi.
FETÖ'nün VIP dinleme davasında kararını açıklayan Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek'e 45 yıl hapis cezası verdi.
Mahkeme, eski emniyet müdürleri Yurt Atayün ve Ali Fuat Yılmazer'e "resmi belgede sahtecilik" suçundan 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi.
Eski İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı Gürsel Aktepe, 27 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası aldı.
Eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Lokman Kırcılı, 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
37 Sanık beraat ederken, 43 sanığın dosyası ayrıldı.
YORUMLAR