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        Haberler Gündem Güvenlik FETÖ’cü eski emniyet müdürü Osman Şamil Kaya yakalandı | SON DAKİKA HABERLER

        FETÖ’cü eski emniyet müdürü yakalandı!

        FETÖ mensubu eski 3. sınıf emniyet müdürü Osman Şamil Kaya, Ankara'da hücre evinde yakalanarak gözaltına alındı. Kaya'nın örgütün en üst seviyesi olan "A5" kategorisinde yer aldığı öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 15:35 Güncelleme: 18.03.2025 - 15:35
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        FETÖ'cü eski emniyet müdürü yakalandı!
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        Ankara'da, edinilen bilgiye göre, darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edilen 3. sınıf emniyet müdürü Osman Şamil Kaya, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla Çankaya’daki hücre evinde yakalanarak gözaltına alındı.

        A5 KATEGORİSİNDE YER ALIYORDU

        İHA'daki habere göre dört farklı hattan FETÖ’nün gizli haberleşme uygulaması Bylock’u kullandığı belirlenen Kaya’nın örgütün en üst seviyesi olan "A5" kategorisinde yer aldığı öğrenildi.

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