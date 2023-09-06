Fettah Can'dan 'Zaten Yaz Üç Aydı' - Magazin haberleri

Fettah Can'dan 'Zaten Yaz Üç Aydı' - Magazin haberleri

Fettah Can'dan 'Zaten Yaz Üç Aydı' Fettah Can'ın yeni albümünün ilk teklisi olan 'Zaten Yaz Üç Aydı' adlı şarkı müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor

Sözü ve müziği Sezen Aksu'ya ait olan 'Zaten Yaz Üç Aydı' adlı şarkı; Ara Akan'ın düzenlemesi ve Fettah Can'ın güçlü yorumuyla dinleyicilerin beğenisine sunuluyor.

Yalnızlık temasının hakim olduğu 'Zaten Yaz Üç Aydı'nın video klibi Bodrum'da İzzet Başlak tarafından çekildi. 'Zaten Yaz Üç Aydı', 8 Eylül'de tüm müzik platformlarında yerini alacak. Aile tatili