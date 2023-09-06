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        Haberler Müzik Fettah Can'dan 'Zaten Yaz Üç Aydı' - Magazin haberleri

        Fettah Can'dan 'Zaten Yaz Üç Aydı'

        Fettah Can'ın yeni albümünün ilk teklisi olan 'Zaten Yaz Üç Aydı' adlı şarkı müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2023 - 09:58 Güncelleme: 06.09.2023 - 09:58
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        Fettah Can'dan 'Zaten Yaz Üç Aydı'
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        Sözü ve müziği Sezen Aksu'ya ait olan 'Zaten Yaz Üç Aydı' adlı şarkı; Ara Akan'ın düzenlemesi ve Fettah Can'ın güçlü yorumuyla dinleyicilerin beğenisine sunuluyor.

        Yalnızlık temasının hakim olduğu 'Zaten Yaz Üç Aydı'nın video klibi Bodrum'da İzzet Başlak tarafından çekildi. 'Zaten Yaz Üç Aydı', 8 Eylül'de tüm müzik platformlarında yerini alacak.

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        #fettah can
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