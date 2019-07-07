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HaberlerMüzikFettah Can gönüllere taht kurdu - Magazin haberleri

Fettah Can gönüllere taht kurdu

Türk pop müziğinin sevilen ismi Fettah Can, önceki akşam sahne aldı. Enerjisi ve sempatik tavırları ile muhteşem bir geceye imza atan Fettah Can, "Sen En Çok Aşksın" şarkısı ile sevenlerini selamladı

Fettah Can

Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; birbirinden güzel geçmişten günümüze şarkılarını seslendiren Fettah Can'ın hareketli parçaları ile doyasıya eğlenen 900 kişilik seyircisi duygusal parçaları ile mest oldu. Şarkılarını seyircileri ile hep bir ağızdan söyleyen sevilen şarkıcı Fettah Can, samimiyeti ile gönüllere taht kurdu.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Fettah Can, 'Mandalinalar', 'Bu Aşkın Katili Sensin', 'Özledim', 'Ele Güne Karşı', 'Sarışınım,' ' Boş Bardak', ' Olan Bize Oldu', ' Yalanlar Cumhuriyeti', ' Yaz Dostum', ' Kalp Ağrısı', gibi bir çok şarkılarını seslendirdi.

Mütevazi tavırları ve alçak gönüllüğü ile Fettah Can, gelen 900 kişilik seyircisinin alkışları ile sahneden uğurlandı.

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