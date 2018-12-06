4 bin kişilik kapasitesi ile İstanbul’un en büyük kapalı salonlarından birine sahip olan Yeşilköy’deki WOW İstanbul Hotel’de, 31 Aralık gecesi gerçekleşecek olan ‘İstanbul’un En Büyük Yılbaşı Partisi’nde pop müziğinin kraliçesi Hande Yener ve romantik şarkıların prensi Fettah Can, aynı sahnede olacak.

Muhteşem bir yılbaşı gecesi yaşatmaya hazırlanan ikiliden Hande Yener, eşsiz sahne performansı ve geçmişten günümüze popüler şarkılarıyla eğlenceyi doruğa çıkartacak. Besteleri ve yorumladığı şarkılarla Türk Pop Müziği’ne yön veren Fettah Can da, güçlü repertuvarı ve romantik şarkılarıyla izleyenlere unutulmaz bir gece yaşatacak.

İkilinin saatler 00:00’ı gösterdiğinde yeni yıla aynı sahnede gireceği gecede, izleyenler eğlenceye doyacak.

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