Fenerbahçe klubünden yapılan açıklamaya göre, 21 Temmuz Cumartesi günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak olan maçının biletleri, 19 Temmuz Perşembe günü satışa çıkıyo

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Biletler; 19.07.2018 tarihinde Yüksek Divan Kurulu Üyelerimiz, Kongre Üyelerimiz ve Temsilci Üyelerimize (1 adet bilet), Fenerbahçe Kart sahipleri ve Faturalı Fenercell aboneleri için (1 adet bilet)

20.07.2018 tarihi itibariyle de genel satışa açılacaktır.

Uygulanacak bilet fiyatları ise şöyledir:

MİSAFİR TRİBÜNÜ :54.00 TL

FENERIUM ÜST- H-I BLOK :109,00 TL

FENERIUM ALT-H BLOK :194,50 TL

FENERIUM ALT-F BLOK :248,00 TL

FENERIUM ALT-G BLOK :316.00 TL"

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