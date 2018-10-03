Feyyaz Duman kimdir?
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Feyyaz Duman kimdir? Kadın dizisi oyuncusu Arif kimdir?

Feyyaz Duman, Kadın dizisinde Arif karakterini canlandırıyor. Kadın dizisinin sevenleri oyuncuların hayat hikayelerini merak ediyorlar. Peki, Kadın dizisinde rol alan Feyyaz Duman kimdir, kaç yaşında?

03.10.2018 - 17:08 | Güncelleme:

FOX TV ekranların sevilen dizisi Kadın yeni bölümleriyle birlikte seyircileriye buluşmaya devam ediyor. Kadın dizisinde başarısıyla dikkat çeken oyuncu Feyyaz Duman'ın hayat hikayesini düzenledik. Peki, Kadın dizisi oyuncusu Feyyaz Duman kimdir, kaç yaşında ve nereli? 

FEYYAZ DUMAN KİMDİR?

1982 Mardin doğumlu olan Feyyaz Duman, İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı Halk Dansları Bölümü'nden mezun.2007 yılında eğitim almak için New York'a giden Feyyaz Duman 5 yıl kaldıktan sonra  Türkiye'ye döndü. Annemin Şarkısı adlı filmle 51. Uluslararası Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı. Duman, aynı proje ile

2014 - Saraybosna Film Festivali - En İyi Erkek oyuncu ödülünü,

2014 - Altın Portakal Film Festivali - En İyi Erkek oyuncu ödülünü,

2015 - Belçika Uluslararası Film Festivali - En İyi Erkek oyuncu ödülünü

2015 - Duhok Film Festivali - En İyi Erkek Oyuncu ödülünü alarak bir ilke imza atmıştır.

Feyyaz Duman bu yıl da Antalya Film Festivali'nde iki film ile katılan tek erkek oyuncudur.

FEYYAZ DUMAN'IN KADIN DİZİSİNDEKİ ROLÜ

Arif hem Bahar’ın ev sahibi Yusuf’un oğlu hem de apartmanın karşısındaki kahvenin sahibidir. Yakışıklı, karizmatik, eğitimli ve akıllı bir genç adamdır, buna karşılık kendini bir bitirim gibi göstermek hoşuna gider. Kahvehanesi ve erkek arkadaşlarla yaşanan meyhane geceleriyle doldurulan bir hayatı vardır. Bunun dışında at yarışı, futbol gibi tamamen maskülen konularla ilgilidir. 

 

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