Kırmızı Oda dizisinde Can karakterine hayat veren Feyyaz Şerifoğlu, oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Feyyaz Şerifoğlu şimdi de Kanal D'de başlayacak olan Camdaki Kız dizisinde rol alacak. Feyyaz Şerifoğlu kimdir? Feyyaz Şerifoğlu kaç yaşında? İşte merak edilenler...
FEYYİZ ŞERİFOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Feyyaz Şerifoğlu, 1991'de Rize'de doğmuştur. O Ses Türkiye yarışmasında katılan "Gidene" şarkısıyla dikkatleri çekmeyi başardı. Kırmızı Oda dizinde canlandırdığı Can karakteri ile hayran kitlesini artıran Şerifoğlu, Tekirdağ Çorlu'da Tekstil Mühendisliği mezunudur.
Ajda Pekkan'ın sesi ile dikkatini çekti. Uzun süre Ajda Pekkan'ın vokalistliğini yapan Feyyaz'ın "Gidene" adlı ilk single'ına çektiği klip, YouTube'da 1 milyon izlenme sayısına ulaştı.
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