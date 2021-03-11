Feyyaz Şerifoğlu, Kırmızı Oda dizisinde Burcu Biricik ile güzel bir sinerji yakalamış olacak ki yeni dizi Camdaki Kız dizisinde de başrol paylaşacaklar. Seyirciler dizi başlamadan Feyyaz Şerifoğlu'nun hayatını yeniden merak etmeye başladı.
FEYYİZ ŞERİFOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Feyyaz Şerifoğlu, 1991'de Rize'de doğmuştur. O Ses Türkiye yarışmasında katılan "Gidene" şarkısıyla dikkatleri çekmeyi başardı. Kırmızı Oda dizinde canlandırdığı Can karakteri ile hayran kitlesini artıran Şerifoğlu, Tekirdağ Çorlu'da Tekstil Mühendisliği mezunudur.
Ajda Pekkan'ın sesi ile dikkatini çekti. Uzun süre Ajda Pekkan'ın vokalistliğini yapan Feyyaz'ın "Gidene" adlı ilk single'ına çektiği klip, YouTube'da 1 milyon izlenme sayısına ulaştı.
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