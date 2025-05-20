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        Haberler Gündem 3. Sayfa Feyza Özdemir motosikletin arkasındaydı... 19 yaşında hayata veda! | Son dakika haberleri

        Motosikletin arkasındaydı... 19 yaşında hayata veda!

        Denizli'de, 23 yaşındaki Ahmet Şahan'ın kullandığı motosiklet yoldan çıkıp, takla attı. Şahan ile birlikte arkasında oturan 19 yaşındaki Feyza Özdemir, ağır yaralandı. İki genç hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 08:05 Güncelleme: 20.05.2025 - 08:05
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        Motosikletin arkasındaydı... 19 yaşında hayata veda!
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        Denizli'nin Çivril ilçesinde kaza, Denizli-Uşak karayolu Hayvan Pazarı kavşağı yakınında meydana geldi. Uşak istikametine giden Ahmet Şahan (23) yönetimindeki motosiklet, kontrolden çıktı.

        ARAZİYE GİRİP TAKLA ATTI

        DHA'daki habere göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet karayolundan çıkıp, araziye girerek takla attı.

        İKİSİ DE YOLA SAVRULDU

        Kaza nedeniyle motosiklet sürücüsü Ahmet Şahan ile arkasındaki yolcu Feyza Özdemir (19) savruldu.

        HASTANEYE KALDIRILDILAR

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık görevlileri ağır yaralanan Şahan ile Özdemir'i ambulansla Çivril Devlet Hastanesine kaldırdı.

        HAYATA VEDA ETTİLER

        Hastanede yapılan müdahaleye rağmen Şahan ve Özdemir, hayatını kaybetti. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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        #Denizli
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