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AK Parti 26. Dönem Milletvekili Feyzullah Kıyıklık, Habertürk'e yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

Biz kimseyi vazgeçirmek için yola çıkmış değiliz. Yıllardır siyasetle uğraşan bir insan olarak bütün siyasilerimize gidip Türkiye'nin durumunu, Türkiye'deki karmaşanın gittiği yeri, bir de bildiğimiz doğruları ve onların söyleyeceği doğruları dinlemek için gittik. Girdikleri işten vazgeçirmek, onları başka bir yöne götürmek için değil. Herkes kendi yolunu kendisi çizer. Biz öyle bir teklifte bulunamayız ki. Biz siyasetle ilgili insanlar olarak fikirlerini paylaşırız, fikirlerimizi söyleriz. Telkin ve vazgeçirme veya 'bu işte niye varsınız' diye bir hukuksuzluğumuz, kanunsuzluğumuz, ahlaksızlığımız olamaz.