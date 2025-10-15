Habertürk
        FIBA, Britanya'nın üyeliğini askıya aldı! - Basketbol Haberleri

        FIBA, Britanya'nın üyeliğini askıya aldı!

        Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), yönetim sorunları nedeniyle Britanya Basketbol Federasyonu'nun üyeliğini askıya aldı. Büyük Britanya Erkek Milli Takımı, uluslararası turnuvalardan men edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2025 - 20:50 Güncelleme: 15.10.2025 - 20:50
        FIBA, Britanya'nın üyeliğini askıya aldı!
        Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), yönetim sorunları nedeniyle Britanya Basketbol Federasyonu’nunüyeliğini askıya aldı ve erkek milli takımının uluslararası turnuvalarda mücadele etmesini yasakladı.

        FIBA'dan yapılan açıklamada, durumun kapsamlı bir şekilde incelendiği belirtilerek, "Bu önlemler, düzenleyici bütünlüğü yeniden tesis etmeyi ve Britanya erkek basketbolunun sürdürülebilir bir yönetim modeliyle yönetilmesini mümkün olan en kısa sürede sağlamayı amaçlamaktadır." denildi.

        Karara göre, Britanya Basketbol Federasyonu ulusal erkek liglerinde lisans veremeyecek ve erkek milli takımı FIBA’nın üst düzey turnuvalarında yer alamayacak.

        FIBA ağustos ayında, Britanya basketbolundaki "düzenleyici uyumsuzlukları" incelemek üzere özel bir kurul oluşturmuştu.

        Nisan ayında, Büyük Britanya Basketbol Ligi (GBBL) şirketine yeni bir profesyonel erkekler ligi olan Büyük Britanya Basketbol Ligi'ni yönetmek üzere 15 yıllık lisans veren federasyon, GBBL konsorsiyumunun ilk iki yılda 15 milyon sterlinlik finansman sağlayacağını açıklamıştı.

        Ancak ihale sürecinin “yasadışı ve adaletsiz” olduğunu savunan 9 kulüp, yeni lige katılmayı reddederek Yüksek Mahkeme'de yasal işlem başlatmıştı.

        Öte yandan, Britanya Basketbol Federasyonu Başkanı Chris Grant da, "kişisel nedenlerle" üç gün önce görevinden istifa etmişti.

