FİBA'dan Rusya hedefi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-Yaşam
ABONE OL

FİBA'dan Rusya hedefi

FİBA Grubu’nun 12 ülkede faaliyet gösteren finans yatırımı Credit Europe Bank, Rusya’nın en önemli finans portalı Banki.ru tarafından yapılan “Müşteri hizmet kalitesi ve memnuniyeti” araştırmasında, bir önceki yıla göre 6 basamak birden yükselerek ülkenin en iyi 4. bankası seçildi. FİBA Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin, “2021’de Rusya’nın en iyi 3 bankasından biri olmayı hedefliyoruz” dedi

FİBA'dan Rusya hedefi
HABERTURK.COM

FİBA Grubu’nun 12 ülkede faaliyet gösteren finans yatırımı Credit Europe Bank, Rusya’nın en önemli finans portalı Banki.ru tarafından yapılan “Müşteri hizmet kalitesi ve memnuniyeti” araştırmasında, bir önceki yıla göre 6 basamak birden yükselerek ülkenin en iyi 4. bankası seçildi.

Credit Europe Bank’ın faaliyet gösterdiği 12 ülkede de hizmet kalitesiyle ayrıştığını vurgulayan FİBA Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin, “FİBA Grubu’nun faaliyetlerinin merkezine müşteri memnuniyeti koyan yaklaşımı ile Credit Europe Bank, Rusya pazarında büyük başarılara imza atıyor. Dijital altyapı yatırımları sayesinde bankamız, müşteri memnuniyetini pandemi sürecinde daha da yukarı taşıdı. Credit Europe Bank’la Rusya’nın yanı sıra Hollanda, İsviçre, Rusya, Romanya, Ukrayna, Malta ve Dubai gibi önemli ticaret merkezlerinde, Fibabanka ile de Türkiye’de finans sektöründeki dijital dönüşüme öncülük eden başlıca gruplardan biriyiz. İş süreçlerimizi daha da geliştirerek 2021 sonunda Rusya’nın en iyi 3 bankasından biri olmayı hedefliyoruz.” dedi

Rusya’nın ekonomik olarak en gelişmiş 22 şehrinde 49 şube ile faaliyet gösterdiklerine, ATM ve Satış Ofisleri ile birlikte 77 şehre yayıldıklarına dikkat çeken Credit Europe Bank Genel Müdürü Haluk Aydınoğlu şunları söyledi, “Bireysel, kurumsal ve KOBİ müşteri portföyümüzü hızla artırdığımız Rusya'da 6 milyon bireysel müşterimizin yanında 5 binden fazla ticari müşterimize, 15 binden fazla KOBİ'ye de hizmet veriyoruz. Farklı segmentlerdeki tüm müşterilerimiz, kredi taleplerinin yüzde 60’ını dijital kanalları kullanarak gerçekleştiriyor. Benzer şekilde bireysel transferlerin de yüzde 90’ından fazlası dijital kanallar üzerinden gerçekleşiyor. Özellikle tüketici kredileri ve kredi kartı pazarındaki ürünlerimizle Rusya genelinde büyük ilgi görüyoruz.” şeklinde konuştu

Rusya'nın en önemli dijital finansal yayını Banki.ru tarafından 2019 yılında da Mevduat Ürünü ödülüne layık görüldüklerini belirten Aydınoğlu şunları ifade etti:

“Credit Europe Bank, ekonomi ve iş dünyası dergisi Forbes tarafından geçtiğimiz yıl düzenlenen tüketici anketinde Rusya’nın en iyi 10 bankası arasında gösterilmişti. Kredi kartı ürünümüz Card Credit Plus da Rusya'nın en büyük bankacılık derecelendirme kurumu olan Frank Research Group tarafından En İyi Kredi Kartı seçilmişti. Müşteri geri bildirimlerini yakından izleyerek sorunların çözümüne katkı sunmayı, tüketicilerin talep ve beklentilerine zamanında yanıt vermeyi amaç edinen yaklaşımımız bir başarı daha getirdi. Credit Europe Bank ile Rusya'da sadece FİBA Grubu’nu değil, Türkiye’yi de başarıyla temsil ettiğimiz için çok mutluyuz.”

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Çift Geyik Karaca konkordatodan çıktı
İŞ-YAŞAMÇift Geyik Karaca konkordatodan çıktı
Yaşam memnuniyeti araştırması 2020 yılı sonuçları açıklandı
İŞ-YAŞAMTÜİK açıkladı! Türkiye'nin yüzde kaçı mutlu
Bakan Pekcan: Hizmet ihracatı için faaliyet gösterecek yeni bir Genel Sekreterlik kurduk
İŞ-YAŞAMHizmet ihracatı için yeni adım
Şubat ayı tüketici güven endeksi açıklandı
İŞ-YAŞAMTüketici güveni şubatta arttı
Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!
İŞ-YAŞAMKısa çalışma ödeneği uzatıldı mı?
Koç Holding CEO'su Çakıroğlu'ndan Yeşil Mutabakat açıklaması - haberler
İŞ-YAŞAM'Türkiye'nin önünde fırsat penceresi var'
Türkiye İMSAD Bileşik Endeksi yeni yıla yükselişle başladı
İŞ-YAŞAMİnşaat malzemeleri endeksinde sınırlı artış
GESTAŞ filosundaki gemi sayısını artırdı - haberler
İŞ-YAŞAMGestaş 7'inci gemiyi satın aldı
TÜRKONFED'den zincir market açıklaması
İŞ-YAŞAMTÜRKONFED'den zincir market açıklaması
Tarım ve Orman Bakanlığının kırsal kalkınma destekleri yeni kararlarla artıyor
İŞ-YAŞAMKırsal kalkınma destekleri artıyor