Fidan nasıl dikilir? sorusunun yanıtını merak ediyorsanız, sizler için fidan ekimini ve fidan ekiminde dikkat edilecek noktaları ele aldık. Fidan dikim işlemi başlıca dört aşamadan olmaktadır.

-Toprak kazımı

-Fidan yerleştirme

-Toprak örtme

-Fidan sulama

FİDAN NASIL DİKİLİR?

Önce çapa veya bel küreği ile, dikilecek tüplü veya kaplı fidanın kök boğazı seviyesine gelecek derinlik ve genişlikte bir çukur açın. Dikim çukurunun kök çapından 50-60cm daha geniş ve derin olmasında yarar vardır. Yani dikim çukurunuzun ölçüleri 60cmX60cm genişliğinde 80cm derinliğinde olması ideal olandır. Bu işleme önem gösterilmesi gerekmektedir. Çukur açılırken üst toprak ile alt toprağı ayırınız.

Çukurun dibine 2 kürek kadar yanmış ahır gübresi ilave edip toprakla karışmasını sağlayın. Fidan tüplü/topraklı ise toprağın dağılıp parçalanmamasına dikkat edin. Kök sisteminin yırtılması sonradan kurumasına sebep olabilir.Fidanı düzgün bir biçimde çukura yerleştirin.

Toprağı yavaş yavaş çukura doldurun. Fidan aşılı ise aşı bölgesinin toprağın altında kalmamasına özen gösteriniz. Genellikle mevcut toprak seviyesinin korunması gerekir.

Son olarak fidan çukuru tamamen toprakla doldurulur. Ayak ile fidan çevresine basılarak toprağı sıkıştırın ve can suyu verin.

FİDAN DİKİMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Fidan kökleri güneşe ve rüzgara karşı korunmalıdır. Fidan dikerken kökler kıvrılıp, dönmemeli, toprakta hava boşluğu kalacak biçimde sığ veya derin dikilmemelidir. Dikilecek fidanın 20 cm' den uzun olan kökleri önceden kesilmelidir. Tüplü ve kaplı fidanlar naylon ve kaplarından mutlaka çıkarıldıktan sonra dikilmelidir. Donlu günlerde fidan dikmeyiniz. Boylu fidanların rüzgarla sallanmasını önlemek için kazıkla bağlanması uygun olur. Fidan dikiminde deneyimli bir kişiden yardım isteyiniz.

Bir veya iki yaşındaki ibreli fidanlar ile bir yaşındaki çıplak köklü, yapraklı fidanların dikiminde, dikim çapası kullanılması yararlı olur. Tüplü ve kaplı fidanların dikiminde ise fidanların; kök yapısına, yaş ve boy durumuna göre açılacak uygun boyutlardaki çukurlara yerleştirilmesine, toprağın sıkıştırılmasına ve can suyu verilmesine dikkat edilir.