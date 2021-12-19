Fiji Adaları'nda 6,3 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), Labasa şehrinin 85 kilometre batısında 6,3 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi.
Yerin 10 kilometre altında kaydedildiği açıklanan depremin, can veya mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.
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