Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi'nin (FİKKO) üçüncü toplantısı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak başkanlığında 29 Ocak'ta yapıldı. Toplantıda küresel finansal piyasalardaki gelişmeler ve bunların finansal ve reel sektöre etkileri ve bu çerçevede alınmakta olan tedbirler görüşüldü.

Konkordatolar ile ilgili son gelişmeler, yeniden yapılandırma süreçleri ve konkordato mekanizmasının suiistimal edilmemesi için devreye alınacak tedbirler ele alındı. Ayrıca "İpotek Finansman Kuruluşu" kurulması süreci değerlendirildi. Kamu bankalarının tasarruf sürecinde ortak ATM ve kart süreci ve Milli Reyting Kuruluşu kurulum süreci masaya yatırıldı.

Toplantıyla ilgili bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

"Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesinin üçüncü toplantısı, Sayın Bakanımız Berat ALBAYRAK başkanlığında 29 Ocak 2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Toplantıya; Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili Bakan Yardımcısı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ile Borsa İstanbul Genel Müdürü ve Türkiye Bankalar Birliği Başkanı katılmıştır.

Toplantıda,

Küresel finansal piyasalardaki gelişmeler ve bunların ülkemiz finansal ve reel sektöre etkileri ve bu çerçevede alınmakta olan tedbirler, ekonomik dengelenme sürecinin özellikle işgücü piyasasına etkisi ve bu kapsamda istihdama yönelik tedbirler, reel sektör firmalarının finansmana erişimi, kredi büyümesi ile ilgili alınacak tedbirler ve kur risklerinin yönetilmesi,

Kamu Bankalarının tasarruf ve etkin operasyon amacıyla gerçekleştirecekleri ortak ATM ve ortak kart projelerine ilişkin süreçlerin detayları,

Konkordatolar ile ilgili son gelişmeler, yeniden yapılandırma süreçleri ve konkordato mekanizmasının suiistimal edilmemesi için devreye alınacak tedbirler,

Milli Reyting Kuruluşu kurulum süreci,

Sermaye piyasalarının derinleştirilmesi, yeni ürünler çıkarılması, menkul kıymetleştirmenin kurumsallaşması ve kredi veren kuruluşların uzun vadeli finansmana erişimi için önem taşıyan “İpotek Finansman Kuruluşu” kurulması süreci,

konularında yürütülen çalışmalar ayrıntılı bir şekilde ele alınmış, uygulanabilecek ilave tedbirler ve düzenleme önerileri değerlendirilmiştir.!