Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaFıkra gibi arazi kavgası - haberler
ABONE OL

Kardeşlerin fıkra gibi arazi kavgası

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde fıkra gibi bir olay ortaya çıktı. İlçede abi ve kardeşin arazi üzerindeki yol anlaşmazlığı çözüm bulunamaz hale geldi. Birbirlerinden şikayetçi olan kardeşlere, alanda yerleri bulunan komşular da karıştı. Aracını evinin garajından çıkartamayan kardeş ağabeyine tepki gösterdi. Araziyi Milli Emlak'tan satın aldığını söyleyen ağabey ise "Benim bunlara arazi verecek halim yok. Kusura bakmasınlar" diye yanıt verdi

Fıkra gibi arazi kavgası - haberler
İHA

İddialara göre, ilçenin Perşembe beldesi Hacıibadi köyünde yaşayan Baloğlu ailesi evlerine giriş çıkış yaptıkları yolların abisi tarafından kapatıldığını söyledi.

İHA'nın haberine göre, abi Hüseyin Baloğlu Milli Emlak’tan aldığı yeri dikenli tel ile çevirerek hem babasının hem de kardeşinin evlerine giriş yolunu kapattı.

"34 SENEDİR KONUŞMUYORDU, BU KEZ DİKENLİ TEL AYIRDI"

Kaldığı eve gidecek yolu olmadığını söyleyen Osman Baloğlu; “Abim Milli Emlak’tan evimizin önündeki yeri satın alarak bizi ve babamı yolu olmayan ev olarak bıraktı. Ailemin bu dikenli tellerden geçme şansı kalmadı. Evimize giremez, hayvanlarımıza bakamaz olduk. Aracım evin altında kaldı, tarım makinelerimde öyle.

Her yer dikenli telle çevrili olduğu için ne girebiliyoruz ne de kullanabiliyoruz. Ben ailem ile birlikte aşağıdaki kulübede yatar olduk. Babam yaşlı adam gece rahatsızlansa arabam evin garajında hapsolduğu için hastaneye getiremeyeceğim. 1965’ten beri babamın evinin yolu abimin arsayı satın almasıyla kapandı. Ben ve babam mağdur kaldık. Evimize gidecek yol istiyoruz” dedi.

"EVİNE, DİKENLİ TEL ARDINDAN BAKTI"

Oğlunun yolu kapatmasıyla evine gidip gelemediğini söyleyen baba Durmuş Baloğlu; “91 yaşındayım. Ben kendimi bildim bileli bu yolu kullanırdım. Oğlum Hüseyin buradaki satın aldığı araziyi dikenle telle çevirince evime gelip gidemez oldum. Başka yolumda olmadığı için dışarıda kaldım. Her akşam bir başkasının evinde kalarak idare ediyorum. Bu yaşta dikenli telleri geçip evime giremem" diye konuştu.

Komşu Necati Koz da yıllarca hep beraber yeri ekip biçtiklerini söyleyerek, “Hüseyin bu araziyi almadan önce bize ihaleye girmememiz gerektiğini, yolumuzu göstereceğini söyledi. Şimdide yolu tamamen kapatarak sözünü tutmadı. Tartıştığımız günler, sonu karakolda şikâyetle geçiyor. Yerlerimizden geçecek yol bile bırakmadığından adliyeye gidip şikâyetçi olduk” dedi.

"BABAM VE KARDEŞLERİM BENDEN ŞİKAYETÇİ OLDU"

İhlas Haber Ajansı Muhabirinin ulaştığı Hüseyin Baloğlu da iddialara yanıt verdi. Baloğlu, babası ve kardeşlerinin kendisinden şikayetçi olduğunu belirterek "Ben o boş araziyi 2007 yılından beri Milli Emlak’tan kiralıyorum ve 2019 yılında da ihaleyle satın aldım. Milli Emlak'a 2020 yılında ölçtürdüm.

Buraya ağla tutmak istedim. Benim sınır kökenlerimi kaldırıp attı. Arazisine ağla tutamayacağımı söyledi. Ben buraya yeniden kadastro getirdim. Yeri ölçtürdüm yine itiraz ettiler. Benim kimsenin yerine ihtiyacım yok. Hatta Hasan Koz'a orada fazladan yer bile bıraktım. Tapulu arazimi kapattım. Benim bunlara arazi verecek halim yok. Kusura bakmasınlar" dedi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika feci yangın! Hatay'da orman yangını fabrika ve evlere sıçradı! Müdahale sürüyor - Haberler
GÜNDEMHatay'da orman yangını evlere sıçradı! Müdahale ...
Son dakika haberi! Sahte alkolden 7 can kaybı!
GÜNDEMSahte alkolden 7 can kaybı!
Kardeşlerin kavgası cinayetle bitti
GÜNDEMKardeşlerin kavgası cinayetle bitti
Son dakika! Şırnak'ta 5 işçiyi şehit eden terörist öldürüldü! - Haberler
GÜNDEMŞırnak'ta 5 işçiyi şehit eden terörist öldürüldü!
Diyanet'e corona virüs soruları: Dezenfektan ve kolonya abdest bozar mı? Corona virüsten ölenin cenazesi yıkan
GÜNDEM Dezenfektan ve kolonya abdest bozar mı?
Son dakika haberler: Sınır kapısında dev uyuşturucu operasyonu!
GÜNDEMSınır kapısında dev uyuşturucu operasyonu!
Son dakika! KORKUNÇ! Denizli'de sıfır araç alev alev yandı! Arkadan gelen sürücü kurtardı - Haberler
GÜNDEMSıfır araç alev alev yandı!
Son dakika haberi... Fuhuş tuzağında ilaçlı gasp!
GÜNDEMFuhuş tuzağında ilaçlı gasp!
İnşirah Suresi anlamı nedir? İnşirah Suresi Türkçe okunuşu ve fazileti
GÜNDEMİnşirah Suresi anlamı nedir?
Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş Barış Pınarı Harekatı paylaşımı - Haber
GÜNDEMBarış Pınarı Harekatı'nın birinci yılı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X