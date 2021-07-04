Albüm müjdesi 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Şarkıcı Fikret Dedeoğlu, önceki akşam Kozyatağı'ndaki bir mekanda sahne aldı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dedeoğlu, dinleyicisiyle buluşmayı özlediğini ifade etti.

Pandemi sonrası ilk kez konser vereceği için heyecanlı olduğunu dile getiren şarkıcı, bu süreçte bol bol yeni şarkı ürettiğini de sözlerine ekledi. Sevenlerine müjde de veren Fikret Dedeoğlu, yaz sonunda 7 şarkılık bir albüm çıkaracağını ifade etti.

Dedeoğlu, daha sonra sahneye çıkarak, sevilen şarkılarını seslendirdi.