Fikret Dedeoğlu'ndan 'Her Şeyim Sen Olsana' - Magazin haberleri

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Müzik dünyasına 2015 yılında 'Hoş Geldin Ayrılık' albümü ile giriş yapan şarkıcı Fikret Dedeoğlu, 'Haklısın', 'Unutmayacağım' ve 'Keşke' isimli teklilerinden sonra Her Şeyim Sen Olsana'yı dinleyiciyle buluşturdu

Sözü ve müziği Fikret Dedeoğlu’na, aranjesi Emre Bayar'a ait olan şarkının mix-mastering'ini Özgür Yurtoğlu üstlendi.

Yönetmenliğini Kemal Başbuğ'un yapmış olduğu 'Her Şeyim Sen Olsana' şarkısına Levent'te Carbon Stüdyolarında video klip çekildi. Dedeoğlu'nun performans görüntülerinden oluşan klip tüm müzik platformlarında yerini aldı.