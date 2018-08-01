Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, futbolda pozitif bir hava oluştuğunu söyledi. Yeni transferler Güven, Dorukhan, Umut ve Roco'nun imza törenini sonrası açıklamalar yapan Orman, "Biz hayatı sadece Beşiktaşlılarla yaşamıyoruz. Yeğenlerimiz, akrabalarımız, hepsi Beşiktaşlı değil. Bizim gönlümüz Beşiktaş'ı çok seviyor ama Galatasaray ile Fenerbahçe ile Trabzonspor ile düşman değiliz. Hayattaki en yakın dostlarım da farklı takımları tutuyor. Son iki, üç senedir Başakşehir ile rekabet yaşıyoruz ancak onlarla kişisel demeçlerimiz olmadı. Geçen sene Galatasaray şampiyon oldu, onları tebrik ettik. Onlarla da tartışmamız olmadı." dedi.

Futbolda inanılmaz bir pozitif hava olduğunu vurgulayan Orman, "Futbolda inanılmaz pozitif bir hava oluştu. Bunu Ali Bey'e (Ali Koç) borçlu olduğumuzu düşünüyorum. Sayın Ali Koç, hiçbir ego elde etmeden, kamuoyu önünde bizimle alakalı pozitif kelimeler kullandı. Böyle bir ortamın oluşmasına Fenerbahçe kulübü çok büyük destek verdi. Böyle bir rekabeti yaşama lüksünü gördüğümüz için çok mutluyum. Geçenlerde Kulüpler Birliği Başkanı olarak Ali Bey'e teşekkür ettim." diye konuştu.

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