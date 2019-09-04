Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, dün Gerede Tesisleri'nin açılışında önemli açıklamalarda bulundu. "Bu sezon organize ve profesyonelce bir kötülük var" açıklamasını yapan Fatih Terim'i hedef alan Orman, Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) hakem kararlarının teknik direktörler ve yöneticiler tarafından kamuoyu önünde tartışılmasını önlemesi için verdikleri sürenin dolduğunu söyledi.

"TFF BAŞKANI'NI ARADIM"

Orman, TFF Başkanı Nihat Özdemir ile iki gün önce telefonda görüştüğünü anlatarak, "Mevcut federasyon gelmeden önce kendilerini kamuoyu önünde ikaz ettim. Geldikten sonra da ifade ettim. İki gün önce de Sayın Federasyon Başkanı'nı aradım. Kamuoyu üzerinden demeçlerle başkanlar, yöneticiler ve teknik adamların hakemleri baskı altına alma ve yönlendirme çabalarının önüne geçmezlerse herkes konuşacak. Spor adamı olarak buna sahip çıkmaya çalışıyoruz ama bundan zarar görüyoruz. Bunları uygulamazlarsa bizim de konuşma sürecine başlayacağımızı söylemiştim. Bunu dün kendisine ilettim." diye konuştu.

"TFF'YE VERDİĞİMİZ SÜRE BİTMİŞTİR"

Taraftarın da kendilerinin kulüp çıkarlarını savunmadığı algısı oluştuğuna değinen siyah-beyazlı kulübün başkanı, "Biz her görüşmeyi kamuoyunun önünde mi yapıyoruz zannediyorsunuz. Her mevzuyu kamuoyuna anlatacak değiliz. Hakemler hocaların, başkanların ve yöneticilerin konuşmalarıyla yönlendirilecekse Türk futbolunu çok geriye götürür ve marka değerini düşürür. Bunları kendilerine ifade ettik. Hakemler hata yapıyorlar. Hep beraber bunu güzel bir lig haline getirmemiz lazım. Buna hizmet edecek tek kulüp Beşiktaş değil, herkes edecektir. TFF'ye verdiğimiz süre bitmiştir. Ya bu işi kendi yönetim kurullarında kanunlarla çözecekler ya da biz bu sisteme uyacağız." değerlendirmesinde bulundu.