Fil'm Hafızası ile “Keşfetmenin Keyfi”

Sinefillere birlikte keşfetme ve sosyalleşme deneyimi yaşatan Fil’m Hafızası; korku ve gerilim temalı kısa filmler seçkisini 8 Mayıs Çarşamba akşamı saat 20:00’de The Game’de sunuyor. “Uyku Sersemi”, “Doğa Tarihi”, “Karanlık Oda”, “Apartman Boşluğu”, “Ben Tek Siz Hepiniz”, “Hikayede Büyük Boşluklar Var” kitapları ile tanınan, korku-gerilim öyküleri ve sinema yazıları ile sevilen yazar Hakan Bıçakcı’nın misafirliğinde gerçekleşecek etkinlik, başarılı yazarla söyleşinin yanı sıra, sinefillerin hafızasını zorlayan “Emojiler” yarışmasıyla renkleniyor.

“Keşfetmenin Keyfi hosted by Hakan Bıçakcı” etkinliğinin biletleri ise 100 adet ile sınırlı...

KISA FİLM SEÇKİSİ

Off Season (2009)

Jonathan Van Tulleken / ABD / 13’

Hayatını kış süresince boş olan yazlık evleri yağmalayarak sürdüren ve tek yoldaşı köpeği olan bir adam, girdiği evlerden birinde yaptığı keşif sonucu artık yalnız olmadığını anlayacaktır. Filmin 5 ödülü yanında BAFTA adaylığı da var.

Microcassette Recorder (2010)

Dünay Kılıç / Türkiye / 14’

Uzun zamandır görüşmeyen arkadaşlar bir gece Hakan'ın evinde buluşurlar. Seçkin, Hakan'ın evinde yıllar öncesine ait eski bir kayıt cihazı bulur ve Hakan'ı anlatmak istemediği bir anısını anlatmaya zorlar. Tolga ve Seçkin'in kız arkadaşları Hakan ile o gece tanışmışlardır ve hikayeyi bilmedikleri için merakla anlatmasını isterler.

The Legend of Beaver Dam (2010)

Jerome Sable / Kanada - ABD / 12’

9 küçük çocuk ve rehberleri kamp ateşi çevresinde bir hayalet hikayesinden bahsederek canavarı uyandırır. Arkadaşları tarafından dalga geçilen küçük Denny onları kurtarabilecek mi? Korkmayın, çünkü ne kadar korkunç olursa olsun hiçbir hikayede çocuklar ölmez.

Siyah Çember(2016)

Hasan Can Dağlı / Türkiye / 15'

İnsanın içinde bastırdığı güzellik arzusu bazen yokoluşu da beraberinde getiriyor. Bastırılmış bu karanlık tutkular estetize edildiğinde ortaya şiddet mi çıkıyor yoksa saf güzellik mi?

Bon Voyage (2016)

Marc Raymond Wilkins / İsviçre / 20'

İsviçreli bir yelkenli, Akdeniz'de batmakta olan bir mülteci gemisine rastlar. Yelkenlideki çift, vicdan ve mantık ikileminde verdikleri kararın bir hata olduğunu fark etmekte çok geç kalır.

Evcilik (2017)

Özgül Gürbüz - Cenk Köksal / Türkiye / 3’

İki küçük çocuğun evcilik oyunu, kendilerini kaptırdıkça daha da karanlıklaşır.